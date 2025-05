Once Caldas vence a Gualberto Villarroel y se clasifica a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana

Duelo entre Once Caldas y Gualberto Villarroel en Copa Sudamericana / @oncecaldas

Este jueves 15 de mayo, Once Caldas derrotó 2-1 a Gualberto Villarroel San José en la quinta jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana. Con este resultado logrado en el Estadio Palogrande, el equipo de Manizales aseguró su clasificación a siguiente ronda, aunque tendrá que esperar hasta la última fecha para definir si avanzará como líder o segundo de su zona.

¿Cómo fueron los goles del Once Caldas vs Gualberto Villarroel?

Once Caldas anotó a los 35 minutos de partido, gracias a la pelota quieta. Mateo Zuleta levantó un centro desde sector derecho, dentro del área Dayro Moreno amagó con rematar de cabeza y terminó arrastrando la marca. Tras esto, apareció en absoluta soledad Jerson Malagón, quien remató de primera y rompió el cero en el marcador.

Vea acá el gol de Malagón:

El empate del Gualberto Villarroel llegó al minuto 58, a través del juego aéreo. Centro pasado desde sector izquierdo, a la espalda de Juan Pablo Patiño llegó Fernando Arismendi, quien pivoteó de cabeza y dentro del área chica definió Ferddy Roca con un toque sutil.

Así fue la anotación de Roca:

El segundo y definitivo tanto del Once Caldas llegó a los 79 minutos en un contragolpe certero. Galopada veloz por la banda que termina en los pies de Dayro Moreno, quien aguantó al borde del área y filtró un balón espectacular para Esteban Beltrán. El atacante avanzó y definió rasante, ante la salida del arquero Bruno Poveda.

Reviva acá el gol de la victoria caldense:

¿Por qué se clasificó Once Caldas?

Once Caldas se clasificó anticipadamente a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, debido a que Gualberto Villarroel (tercer clasificado del Grupo F) no puede alcanzarlo en puntos. El equipo colombiano es líder con 12 unidades, mientras que los bolivianos tienen apenas 4 puntos. Con tan solo una fecha por disputarse, el Once ya aseguró su presencia en la fase definitiva.

¿Once Caldas jugará octavos de final de Copa Sudamericana?

El Once Caldas todavía no ha asegurado su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, debido a que en la última fecha podría ser sobrepasado en la tabla de posiciones por Fluminense.

Es clave recordar que únicamente los primeros de cada grupo avanzan directamente a octavos, mientras que los segundos van directo a los play-offs, fase en la que afrontan una serie de ida y vuelta con alguno de los terceros clasificados de la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

Once Caldas disputará la sexta y última fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana el próximo jueves 29 de mayo, cuando visite a Fluminense en el mítico Maracaná. Por otro lado, en cuanto al torneo colombiano, este domingo 18 de mayo jugará contra Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.