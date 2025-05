700 personas están en riesgo de nuevos desplazamientos en Valdivia por combates de grupos armados

Valdivia, Antioquia

Ya son 76 las personas que han llegado desplazadas de la vereda La Llana y la Coposa al casco urbano de Valdivia, tras fuertes combates entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. A este grave panorama, se suma una fuerte alerta en el Norte del departamento de Antioquia porque la cifra podría aumentar en los próximos días debido a la cercanía con zonas densamente pobladas del municipio.

En el corregimiento de Raudal habitan entre 600 y 700 personas, que hoy están en alto riesgo por la presencia de los grupos armados ilegales. El alcalde de Valdivia, Carlos Danober Molina denunció que, de presentarse nuevos enfrentamientos, podría ocurrir un nuevo desplazamiento masivo.

“La preocupación nuestra radica en que se están acercando hacia un centro poblado, digamos, mucho más densamente poblado que las veredas La Llana y La Coposa y que esto, digamos, podría aumentar mucho más la cifra de personas desplazadas si la confrontación, digamos, que se traslada hacia este corregimiento de Raudal”, indicó el mandatario.

Incluso, hay reportes de la comunidad sobre retenes y restricciones en la movilidad de las zonas rurales del municipio impuestas por los grupos al margen de la ley.

“Hay reportes de controles y retenes, y sobre el río Cauca, pues opera un medio de transporte que es la barca cautiva, que no sé si será por temor o por restricción, pero no está en funcionamiento en este momento. Por esto, precisamente pues las personas en el centro poblado no pueden desarrollar libremente sus actividades cotidianas”, explicó el alcalde de Valdivia.

Atención a las familias desplazadas

La alcaldía de Valdivia continúa atendiendo a las 31 familias desplazadas en el coliseo, uno de los albergues colectivos del casco urbano.

Entre las 76 personas que le huyen a la violencia que los obligó a abandonar sus hogares, hay una madre gestante, un bebé menor de nueve meses, 29 niños, 4 personas mayores de 60 años y 41 adultos.

Según han informado líderes comunitarios, algunas familias se han movilizado hacia municipios cercanos como Yarumal, Planeta Rica y Sagún (Córdoba), mientras que otras se han refugiado en veredas vecinas donde, por ahora, no hay amenazas directas.

Por la grave ola de violencia, la administración municipal hizo un reporte ante el Comité de Justicia Transicional, y un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de la población que quedó en medio del fuego cruzado.