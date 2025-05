¿Cuáles son los caminos ante el hundimiento de la Consulta Popular y la resurrección de la Laboral?

En Hora20 el análisis a las vías, escenarios y rutas que quedan tras el hundimiento de la consulta popular, las apuestas institucionales que reviven la Reforma Laboral, el escenario de la calle al que convoca el Gobierno y centrales obreras o el de los cabildos abiertos a los que recurre el presidente Petro, la otra vía: la de revivir la votación de la consulta o la de una nueva consulta popular, pero esta vez en salud. Después, lo que significa la renuncia de la ministra de Justicia, el papel del ministro del Interior y lo que nos dice sobre lo que pasa en el Gobierno.

Lo que dicen los panelistas

María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, explicó lo que ocurrió durante la plenaria del Senado señalando que fue menos alterada y que le tocó de hacer de muro de contención, “a esa hora y tras lo que pasó, el ambiente estaba exaltado por las bancadas de gobierno y también las de oposición. Hubiéramos presenciado algo similar en lo opuesto, pero sí hubo manejo arbitrario desde que inició la discusión el martes”. De otro lado, dijo que hay una decisión de sectores políticos por bloquear, “el presidente Efraín Cepeda, ha actuado como jefe de la banda antireforma, no brinda las garantías, terminamos en situación donde unos u otros se pueden sentir lesionados en las garantías y en el debate que debe garantizar un presidente por el que votamos”.

La senadora insistió que el clima de tensión es muy fuerte y eso no es lo deseable, “lo que creo es que debemos encontrar un momento de bajar tensiones, con más tranquilidad, un espacio a la tensión, venimos de un bloqueo reiterado a las reformas del gobierno, de no poder debatir, una ciudadanía inquieta”.

Gabriel Cifuentes, abogado, exdirector de Transparencia de la Presidencia, profesor universitario y columnista, señaló que las escenas de ayer no se habían visto, “fue bochornoso y sí hubo indelicadezas en el procedimiento, utilizar la palabra fraude tiene connotación legal y política para invitar a una movilización masiva. Si se daba votación y pierde por votos, igual se invita a la movilización llamando a cabildos y también utilización cabildo abierto”. Sobre esa figura, dijo que si bien está en la Constitución y en la ley, “no es una figura que sirva para abrir el debate, es simbólico, el cabildo es colonial donde se utilizaba porque no había democracia, eran unos ciudadanos tomaban decisiones, pero la Constitución del 91 lo integra como forma de participación”.,

Resaltó que es legítimo llamar a manifestaciones, “pero confundimos los simbolismos con las narrativas e instrumentos jurídicos de manera inconveniente. Estamos en un punto delicado, pero es una oportunidad, la consulta no resolvería el tema de la Reforma, así pasaran el umbral en dos años le pueden mamar gallo”. En ese sentido, dijo que ahora las cartas se destaparon y que si la oposición hunde o no permite el debate, se consolida el argumento del bloqueo, pero también dijo que si el gobierno no construye consenso y abre la discusión y cede, se demuestra la tesis de que sólo se buscaba la Consulta para adelantar el proceso electoral del 2026.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, profesor universitario y economista, planteó que la situación que se lee es que gobierno ganaba con cara o con sello, “es la primera vez que un ministro habla de huelga general y el presidente busca movilizar a la gente en la calle y tratar de avivar la tensión. No es bálsamo para las tensiones del país, en ese sentido, ahora el gobierno está sentado sobre la vaca que son cabildos abiertos, pasar la reforma laboral en senado y al tiempo nueva consulta popular. Todos llevan al mismo punto de confrontación más crispada e incertidumbre mayor que no cae bien en mercados”.

De otro lado, dijo que es una oportunidad para el diálogo, “pero la realidad es que no se busca una negociación o concertación y puntos consensuados”. Además, dijo que debe ser el gobierno quien propicie el diálogo, “no es nuevo diálogo de sordos, eso ya pasó con Duque, muchos criticamos que se prometió ser diferentes, un cambio, cuando Benedetti y Roy en senado cerraban las votaciones en dos minutos”.

Eduardo Behrentz, presidente y miembro honorario del Consejo Superior de la Fundación Universitaria Colombo Germana y columnista, planteó que como ciudadano siente vergüenza de ser colombiano y de quienes nos representan, “el acto es bochornoso, entiendo que cada parte cree tener la razón, es legítimo creerlo, hay formas de ver el mundo, estaba pendiente de lo que estaba pasando y no creía lo que veía, un despelote, se van a mesa principal, gritería, eso realmente no habla bien de la democracia, de las instituciones, hay mil detalles en técnica legislativa que eso escapa al entendimiento de muchos”. Destacó que lo importante es la representación política y liderazgo no lo vi de manera correcta, “mientras las beligerante, más importante el respeto, entonces las formas son importantes, cuando no se está de acuerdo”.