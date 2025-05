Petro sobre salida de Buitrago: “Yo pedí la renuncia, espero que no haya rencores”

Colombia

Como lo revelo Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro aseguró fue él quien solicitó la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, antes de que ella hiciera pública su salida del cargo y denunciara presuntas presiones de altos funcionarios del Gobierno para modificar nombramientos en esa cartera.

Según el mandatario, la decisión se tomó por diferencias de fondo con su política de paz total, y no en relación con los señalamientos que involucran al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.

“Yo pedí la renuncia de la ministra. ¿Cuándo la pedí? Ayer, día de China. Por unas razones que tienen que ver con un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz. No puedo dejar avanzar eso ni siquiera un día”, declaró Petro desde el exterior, en medio de su gira internacional.

El jefe de Estado insistió en que no hubo maniobras irregulares para presionar a la entonces ministra y que, si hay molestias por su salida, el único responsable es él. “Espero que no hayan rencores. No hay que acusar a gente inocente. El responsable soy yo”, afirmó.

Petro defendió también la gestión de Ángela María Buitrago y recordó que la ternó como candidata a fiscal general por su trayectoria en derechos humanos. “Lo hice porque quería demostrarle a Colombia que se puede escoger un fiscal independiente del presidente y del Ejecutivo, que garantice un poder judicial autónomo frente a la politiquería”, dijo

“Me parece que esas denuncias no son ciertas. La gente llega al Palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio… pero no es el gobierno el que llama para eso”,añadió.

No obstante, Petro sí manifestó que el sistema penitenciario colombiano necesita una transformación urgente, y señaló que su gobierno buscará una nueva mentalidad para afrontar la crisis en derechos humanos dentro de las cárceles. “Por ejemplo, los campesinos capturados por cultivar hoja de coca no deben estar presos. No son culpables ni han cometido delito alguno”, dijo.