Benedetti me dijo que debía sacar a alguien de la unidad de servicios penitenciarios: MinJusticia

Angela María Buitrago, hasta ahora ministra de Justicia, le contó en primicia a 6AM de Caracol Radio las razones que la llevaron a retirarse de la cartera, luego de un poco menos de un año de haber sido elegida para el cargo.

El principal motivo que la llevó a dar un paso al costado fue el intento de injerencia de Armando Benedetti en la cartera. Según contó en entrevista con la mesa de trabajo, pidió que ella sacara, "una persona en particular de una adscrita al Ministerio de Justicia", que pertenecía a la Unidad de Servicios Penitenciarios.

Ante esto, la saliente ministra se negó porque no tenía ninguna relación con el nombramiento del funcionario y, además, le respondió, " ¿Y cuál es la razón? Porque es una persona que ha venido desempeñando un cargo bien, que ha hecho lo que tenía que hacer en mi administración en particular. He visto compromiso y trabajo", contó.

Noticia en desarrollo...