El fraude en la consulta no se puede negar, levantaron votación cuando íbamos ganando: Benedetti

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el ministro del Interior Armando Benedetti expuso tres irregularidades que evidencian un posible fraude en la votación de la consulta popular por parte de la plenaria del Senado. El más grave, según él, fue el cambio del voto del senador Edgar Díaz (Cambio Radical), por parte del secretario de esa corporación, Diego González.

Para el ministro, este acto constituye un fraude, ya que una vez cerrada la votación, no puede cambiarse ni aclararse un voto. Incluso, lo comparó con una elección nacional donde no es válido cambiar el voto una vez finalizado el proceso:

“El primero y el más grave que está en la grabación original la con la cual se emite de forma pública, en donde entra el senador Edgar Díaz y él dice, “Sí” y se cierra la votación. Yo no voy a discutir aquí si él quería votar sí o no, si es de oposición o no. Se cierra la votación. Una vez cerrada la votación, usted no puede aclarar el voto".

Noticia en desarrollo