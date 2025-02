“Grupos criminales que no quieran la paz serán controlados por la fuerza pública”: ministra de Justicia

JUSTICIA

Un fuerte mensaje a los grupos armados envió la jefa de la cartera de Justicia, Angela María Buitrago, por los constantes ataques a la población civil y la arremetida violenta en departamentos como Cauca y Norte de Santander.

La ministra Buitrago, rechazó “la inclemencia de los grupos criminales” en la frontera de Colombia con Venezuela, donde con artefactos explosivos, sujetos destruyeron el peaje ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira y tirotearon puestos policiales.

También, en El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca, que fue blanco, en las ultimas horas, de un explosivo lanzado desde un dron que cayó en una escuela en la zona urbana generando graves daños materiales.

”Yo como ministra de justicia creo que no solamente el tema del repudio general, sino también la necesidad de entender que Popayán y El Plateado en Cauca; el Catatumbo, en Norte de Santander y Cúcuta, han recibido la inclemencia de los grupos criminales. El presidente lo ha dicho categóricamente, los grupos criminales que no quieran la paz van a ser controlados por las fuerzas públicas y desde ese punto de vista también, quien no quiere la paz será obviamente parte de una vía legal que es el control y obviamente el territorio para proteger a la población civil"

— Ministra de Justicia.