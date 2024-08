“Si se desmovilizan y no cumplen, no pueden ser readmitidos”: ¿MinJusticia a Iván Márquez?

Colombia

En medio de una mesa de trabajo para la construcción de un proyecto de ley de cierre a la ley de Justicia y Paz, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago dejó clara su postura frente a una eventual negociación con quienes hayan desertado a acuerdos de Paz en el pasado.

“Primero, la respuesta es muy compleja; pero, segundo, le fallaron al proceso. Técnicamente era una política pública y era una adopción de una responsabilidad. Quienes le fallan al proceso de justicia y paz y quienes le fallan a la JEP, la única consecuencia posible en aras de dos garantías fundamentales, derecho a las víctimas, derecho a la justicia y acceso a la verdad, es que el postulado genere una actividad que concuerde con lo que está haciendo. Si no, pierde el derecho”, señaló la ministra.

Buitrago aseveró que “lo he pensado siempre, la justicia no puede ser un juego de que ahora sí, ahora no. La justicia merece respeto, pero sobre todo las víctimas. Entonces, si se desmovilizan, no confiesan, no entregan bienes, no cumplen las reglas pactadas para esa desmovilización… yo diría que no pueden ser readmitidos en transicional, salvo y eventualmente que haya un elemento particular y es que las víctimas, pero las víctimas totales, identificadas, lo pidan, lo acepten y desde ese punto de vista podría mirarse una posibilidad, pero el sistema actual no lo permite. Porque una vez expulsado del sistema, no hay reingreso”.

En la sesión se tocó este punto porque el proyecto que prepara el senador de la U Antonio José Correa también estaría orientado a la reincorporación de miembros de grupos armados que aporten a la consecución de la paz. “Una cosa es el proyecto que dinamiza los procesos de los ya acogidos, que en este caso son las AUC y algunos grupos subversivos que en su momento se acogieron a este marco jurídico, y hay que establecer otro marco jurídico de sometimiento”, afirmó el parlamentario, precisando también que van a presentarse dos iniciativas.

La ministra Buitrago, frente a ese eventual nuevo marco jurídico, insistió en que debe quedar claro quiénes podrían acogerse a la norma: “ese es un tema particular y por eso es tan importante establecer el marco, para saber quiénes, cómo y a través de qué mecanismos deben movilizarse”.