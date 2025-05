Sindicatos convocarán nuevas marchas si no se aprueba la Consulta Popular

Fabio Arias, presidente de la CUT, insistió en que los representantes de los trabajadores apoyan la realización de la Consulta Popular e hizo un llamado al Congreso de la República para que sea aprobado este mecanismo. Sin embargo, advirtió que de no darse se convocarán nuevas manifestaciones.

El presidente del sindicato indicó que la Consulta Popular ha tenido el apoyo desde antes de ser radicada ante el Congreso. “La Central Unitaria de Trabajadores sigue respaldando la Consulta Popular que el Gobierno de Gustavo Petro presentó el pasado 1 de mayo en medio de una extraordinaria movilización social a lo largo y ancho del país y que radicó en el Senado de la República”.

En ese sentido, Arias comentó que la consulta es una iniciativa debido al hundimiento de la reforma laboral. “Dicha consulta fue acompañada, obviamente, de diversas organizaciones sociales y políticas. Esta fue una respuesta frente al hecho de que el pasado 18 de marzo la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral. Ocho senadores de los partidos oligárquicos resolvieron hundirla y por eso esta consulta popular”.

Por lo tanto, el gremio de los trabajadores le solicita al Congreso que apruebe la consulta popular para que los colombianos respondan las doce preguntas presentadas por el Gobierno. “Demandamos del Senado de la República que se considere la aceptación y el concepto favorable de dicha organismo, para que se realice la consulta popular. Esta es una bandera, es una recuperación de derechos que vienen desde el estallido social donde el pueblo mostró su rebeldía frente a la desigualdad y la pobreza”

Con esto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores aclaró que en caso de que no se apruebe, saldrán a las calles. “Creemos que es el momento de que el Senado no le falle al país, no le falle a la nación, pero especialmente no le falle a los trabajadores. No pueden seguir de espaldas al país y de espaldas a los trabajadores. Por eso requerimos que sea aprobada y de no hacerlo, pues volveremos otra vez a los fenómenos del estallido social y la huelga general. Nos vemos en las calles.”

Recordemos que los sindicatos han apoyado desde el principio la aprobación de la reforma laboral y ahora de la consulta popular y han marchado junto al Gobierno.