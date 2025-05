Benedetti dice tienen los votos para aprobar la Consulta Popular en el Senado: “alcanzan y sobran”

Congreso

A pocas horas de la votación en el Senado de la República del concepto que ha pedido el Gobierno para poder realizar la Consulta Popular y convocar a las urnas, el ministro del Interior Armando Benedetti ratificó su optimismo para lograr el visto bueno de las mayorías en la cámara alta.

“Ha sido una buena jornada, donde ha habido debate, ha habido garantías y yo quedo contento con lo que ha pasado. Sigo siendo optimista de que vamos a votar sí a la Consulta”, comenzó señalando el funcionario.

Además, al ser consultado frente a si tenían los votos para lograr esta aprobación, el ministro respondió que “alcanzan y sobran”, explicando que ya no tendrían que hacer ningún esfuerzo adicional, porque los acuerdos “ya están”.

De hecho, ante el anuncio de partidos como el Conservador y Cambio Radical de que votarán en bancada por el No, Benedetti afirmó que “no creo en las decisiones que se están tomando de bancada, por lo menos de forma numérica”.

El MinInterior también se pronunció sobre la decisión de colocar de primero en el orden del día de este miércoles la votación de la apelación de la reforma laboral y ahí sí seguir con la Consulta. “Si hubo un acuerdo con el presidente del Senado para que se debatiera el martes y se votara el miércoles, pues así debería seguir”.

Y reiteró que para el Gobierno la apelación no representa ya ninguna posibilidad, porque no darían los tiempos para lograr aprobar la reforma laboral, si llega a ser revivida: “La consulta va sí o sí. Ese proyecto hoy está muerto, duraron nueve semanas, nueve semanas para votar la apelación, y faltan cuatro o cinco semanas para que se designe ponente, vaya a la comisión, se presente la ponencia, se discuta en la comisión y pase a la plenaria. ¿Por qué ahora sí les gusta?, ¿por qué ahora sí quieren debatir la apelación? ¿Por qué esta no se votó hace ocho semanas?”.