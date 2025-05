Gobierno defiende Consulta Popular en Senado, denunciando “bloqueo institucional”: así fue la sesión

Congreso

Por más seis horas estuvo la plenaria del Senado de la República sesionando para debatir la propuesta de Consulta Popular que el Gobierno presentó con el objetivo de convocar a la ciudadanía a las urnas, tras el hundimiento de la Reforma Laboral.

La sesión empezó con la intervención del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la Consulta Popular fue una respuesta al “bloqueo institucional” que, a juicio del funcionario, se presentó por parte del Senado hacia las reformas del Gobierno: “no aprobaron ninguna reforma social”.

Previo al inicio del debate se surgió un posible acuerdo que estarían cocinando algunos miembros de partidos tradicionales para evitar la Consulta. Se trata de centrar los apoyos en aprobar la apelación de la Reforma Laboral, que también está por votarse en la plenaria del Senado, para que se apueste por este mecanismo que reviva el proyecto y no que se convoque a las urnas con la consulta.

Aunque esta idea le suena a parlamentarios como Angélica Lozano, el Gobierno fue claro en rechazarla. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cree que “es una estrategia que busca sabotear la consulta u obstruirla. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que la consulta es el instrumento más seguro para que la reforma laboral se abra paso en el país”. Además, ha dicho Benedetti que por tiempos sería prácticamente imposible que se pueda aprobar la reforma si llega a revivir.

En el marco de esta discusión se confirmó que los Partidos Conservador y Cambio Radical decidieron que la bancada vote negativamente a la Consulta. Esto significa que senadores como Temistocles Ortega y Carlos Trujillo, cercanos al Gobierno, no podrán votar por el Sí.

Hubo otra colectividad que aunque tuvo reunión de bancada no definió una postura ante la Consulta Popular. Se trata del Partido de La U, que tendrá 6 de sus 10 senadores votando a favor, según confirmó el senador Antonio José Correa, porque “es un tema legal, es un mecanismo efectivo de participación ciudadana, democrática, pacífica y que es necesario”.

La plenaria también fue escenario para que el senador ‘rebelde’ del Pacto Histórico, Paulino Riascos, anunciara que apoyará la consulta, pero dejándole un recado al presidente Petro: “Cuando sus pretensiones aquí no se den, presidente, no se olvide que nosotros también representamos pueblo. Discutamos lo que tengamos que discutir, pero trátenos con respeto (...) Hoy los voy a apoyar, pero le digo presidente, por favor respétenos a nosotros, que también tenemos familia”.

Durante la discusión, por otra parte, el senador de Cambio Radical Antonio Zabarain hizo una promesa que causó reacción hasta en China, donde se encuentra por estos días el presidente Gustavo Petro. En su intervención, explicando por qué votará por el No, el congresista señaló que “si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial, porque ello me haría caer en cuenta de que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Eso es razón más que suficiente para no llegar más nunca a este recinto”.

Sobre este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro respondió por medio de su cuenta de X. Empezó señalando que “vale la pena el reto”, advirtiendo que “si el pueblo colombiamo no vota por sus propios derechos en más de 13 millones de electores, pues simplemente se habrá condenado como estirpe sobre la tierra. Los pueblos con futuro, saben luchar por sus propios derechos”.

Durante el debate, acompañando a los ministros de Interior y Trabajo, estuvieron el ministro de Salud y ministro delegatario con funciones presidenciales mientras Petro se encuentra en China, Guillermo Jaramillo, y los directores de Colpensiones, Jaime Dussan, y de la Agenda de Desarrollo Rural, César Pachón.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que la votación de la Consulta Popular se hará este miércoles 14 de mayo. Pero también, según dijo, se llevará a cabo la discusión del recurso de apelación. De hecho, en el orden del día publicado se confirmó que primero irá esto último, para determinar si eventualmente la Consulta pierde validez. La sesión fue citada a partir de las 9 de la mañana.