Este próximo domingo, el Museo de Arte Moderno de Medellín tendrá entrada libre

Medellín, Antioquia

Este domingo 18 de mayo, el Museo de Arte Moderno de Medellín, celebrará el Día Internacional de los Museos con entrada libre durante toda la jornada. Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación cultural y artística dirigida a públicos de todas las edades. Las actividades incluyen laboratorios, recorridos guiados por exposiciones y conciertos, con algunos espacios que requieren inscripción previa por cupos limitados.

La apertura de la celebración inicia a las 9:00 a.m. con el laboratorio de cocina Comer tierra: tubérculos mestizos, una exploración culinaria de ingredientes ancestrales. A las 10:00 a.m., se realizará Materialidades y constelaciones, una mirada a los vínculos entre memoria, territorio y materialidad, un recorrido comentado por la exposición Juan Fernando Herrán. Seguido a las 11:00 a.m. se presentará el concierto Un viaje en cinco metales, a cargo del Quinteto Nacional de Metales en el corredor de la Tienda MAMM.

Durante la tarde, el laboratorio Graffiti textil se desarrollará entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m., invitando a los asistentes a intervenir tejidos con palabras e imágenes en una experiencia poética. El cierre de la jornada será a las 3:00 p.m. con un recorrido por la exposición Musa. Perspectivas femeninas en las colecciones del MAMM y el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.

Bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, propuesto este año por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el espacio cultural busca fomentar espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva.