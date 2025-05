Alcaldes piden acelerar y extender los horarios en los trabajos en la vía Salgar-Ciudad Bolívar

Suroeste de Antioquia

Esta tarde, los alcaldes de los municipios de Ciudad Bolívar, Andes, Betania, Jardín y Salgar, entre otros, además de representantes de gremios de carga, el contratista encargado de limpiar el derrumbe e INVIAS, sostuvieron una reunión. En ella los mandatarios y los transportadores de carga expusieron varias propuestas, todo con el fin de que por lo menos el próximo fin de semana se habilite un paso provisional en el derrumbe sector La Chuchita.

Caracol Radio conversó con el alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo, quien manifestó que hace c erca de tres días están sin gas domiciliario , lo mismo que otros productos de la canasta familiar. Indica que por ello el valor del gas en pipetas se incrementó de manera preocupante, llegando a costar un poco más de 200 mil pesos; las estufas de energía que costaban 60 mil pesos hoy superan los 200 mil pesos. Y más porque, según el contratista, el cierre podría tardar entre 10 y 12 días, lo que no fue aceptado por los alcaldes.

“La gente se ha desbordado a comprar y entonces, como es de tan poco tonelaje, no alcanza la gente para todo el suroeste a abastecer las tiendas de abarrotes y ya hasta la plaza de mercado tiene algo de crisis y yo le he llamado a la comunidad, más que a todos los bolivarenses, que es el territorio nuestro, que por favor se abstengan de colocar sobreprecios porque eso perjudica a la gente de escasos recursos económicos”, dijo el alcalde Acevedo.

Indica que, ante las propuestas expuestas a las autoridades encargadas de habilitar la vía, que es acelerar los trabajos y extender el horario de labores hasta las 10 p.m. o incluso las 12 de la medianoche, la otra es la construcción de una rampa que permita el paso de la carga pesada.

“A las 7 de la mañana nos vamos a reunir y esperamos que ya nos definan cuándo van a empezar a manejar el tema de la vía, al menos para el tráfico pesado, mulas, tractomulas y los que son de un tonelaje mayor de 10 toneladas, que es lo que estamos permitiendo”.

El alcalde espera que esa habilitación se haga este próximo fin de semana o a más tardar a principios de la semana entrante. Ya que la economía ya se está resintiendo, especialmente las empresas que tienen compromisos en el exterior, y de incumplirlos pondrían en riesgo cientos de empleos.

“Tenemos que proteger la ribera, los ríos; en particular, el municipio de Ciudad Bolívar está afectado en el 40% de la mancha de inundación y nosotros necesitamos cemento para poder proteger en la parte urbana y en varias partes y lo que necesitamos es hierro y cemento y no se ha podido, pues ya hoy no hay abastecimiento acá en los municipios”.

También le propusieron a EPM que envíe el gas domiciliario a las poblaciones del Suroeste por Risaralda y Chocó para lograr suplir el desabastecimiento, pero no han encontrado una solución por ahora. La otra solicitud es a la fuerza pública y es que tanto la policía como el ejército presten seguridad en el lugar del derrumbe para evitar que las personas que hacen transbordo estén en riesgo e impidan el avance de la maquinaria.

La gobernación ya entregó el kit de herramientas y maquinaria para poder acondicionar la vía alterna que conecta a Ciudad Bolívar con Salgar y otras poblaciones.