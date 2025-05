Daniel Torres volvió a hablarle a los hinchas de Santa Fe, luego de su polémica declaración

Daniel Torres anotó el gol del triunfo con Santa Fe ante Llaneros en la pasada fecha 15 de la Liga Colombiana. Al final de ese partido en Villavicencio, el experimentado mediocampista, le llamó la atención a los hinchas cardenales.

Lo anterior, debido a que, según el jugador, los simpatizantes tuvieron momentos de hostilidad con los jugadores, en lugar de alentar en el partido.

Lo que manifestó Torres ante la situación mencionada

“En cuanto a la afición: nos han acompañado, claramente están disgustados, ellos lo manifiestan, pero mi mensaje es que nos puedan apoyar, nos puedan animar en su momento. Lo he dicho, durante un partido hay que animar, después que digan lo que tengan que decir, pero previo o durante un partido, creo que no es el momento; sobre todo porque lo que nosotros deseamos, ellos también lo desean, y lo que ellos desean nosotros también, que es salir campeones, ganar y ser protagonistas; y la única manera es estar unidos, con el apoyo de ellos y la disposición de nosotros”, esto lo expresó el mediocampista, aunque le molestó a la hinchada, fue otra fracción de su respuesta.

“Hoy ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente, no fue por ellos. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido; porque si lo que quieren es que nosotros ganemos, y que les demos la victoria, jugando lo mejor posible, pues es algo que no va a jugar a nuestro favor, y lo que si va a hacer es apoyar y animar al otro equipo”, fueron las claras declaraciones del ‘16’ albirrojo.

Su reconciliación con la hinchada

Recientemente, a través de sus redes sociales, Daniel Torres se disculpó con la hinchada, y recalcó: “es verdad y reconozco que pude haber utilizado otras palabras para dar a conocer la realidad que expuse. He sido insistente en que hay formas, maneras y momentos para exponer esas realidades. Quiero dar ejemplo y ese primer paso, por ello pido perdón al hincha que vio y escuchó mi respuesta completa y, lo lastime con las palabras que utilice de inicio. Trabajaré en ello”, puntualizó.

