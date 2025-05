Daniel Torres envió fuerte mensaje a la hinchada de Santa Fe por falta de apoyo

¡Independiente Santa Fe volvió al triunfo! Los Cardenales ganaron por la mínima diferencia a Llaneros, en Villavicencio, por la fecha 15 de la Liga Colombiana, el encargado de anotar fue Daniel Torres. Con este resultado, Jorge Bava sumó su primera victoria con el cuadro capitalino.

Daniel Torres, en contra de la hinchada de Santa Fe

Posterior al compromiso, el mediocampista del cuadro cardenal fue el encargado de salir a la rueda de prensa. En esta, expresó su felicidad por la victoria y haberle aportado al equipo con el gol. Además, recalcó la importancia de la victoria, más allá de no haber dominado el juego y concluyó pidiendo apoyo a la hinchada y además sentenció que el triunfo no fue por ellos (la afición).

En primer lugar, mencionó: “Contento por la victoria, era lo que estábamos buscando y la necesitábamos. Feliz por poder aportar para que el equipo pueda sumar”, luego respondió sobre si Llaneros había sido mejor: “Depende cómo veamos el fútbol. Si Llaneros puso el fútbol, nosotros el gol, y el gol hace parte del fútbol. Es cierto que quisiéramos dominar más el juego, pero pusimos el gol, eso nos da la victoria; quizás en otros momentos podíamos dominar en el juego, pero hoy necesitábamos ganar, conseguir los tres puntos, y los pudimos concretar”.

Sobre el siguiente partido y las cuentas para clasificar: “Contra Junior no será fácil, así esté clasificado. Es un gran rival, un grande del país. Ojalá lo podamos hacer fácil con nuestro juego y con nuestra gente, las cuentas que tenemos son tres puntos en el próximo partido, en nuestra casa, ya que tenemos diez días para trabajar”

Fuerte mensaje a la hinchada cardenal

“En cuanto a la afición: nos han acompañado, claramente están disgustados, ellos lo manifiestan, pero mi mensaje es que nos puedan apoyar, nos puedan animar en su momento. Lo he dicho, durante un partido hay que animar, después que digan lo que tengan que decir, pero previo o durante un partido, creo que no es el momento; sobre todo porque lo que nosotros deseamos, ellos también lo desean, y lo que ellos desean nosotros también, que es salir campeones, ganar y ser protagonistas; y la única manera es estando unidos, con el apoyo de ellos y la disposición de nosotros”.

Finalmente cerró expresando: “Hoy ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente no fue por ellos. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido; porque si lo que quieren es que nosotros ganemos, y que les demos la victoria, jugando lo mejor posible, pues es algo que no va a jugar a nuestro favor, y lo que si va a hacer es apoyar y animar al otro equipo, viendo la falta de unión que puede haber entre la hinchada y el equipo, y no nos va a beneficiar”,