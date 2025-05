Daniel Torres denunció insultos e intento de agresión a los jugadores de Santa Fe en Villavicencio

No cesa la polémica en Independiente Santa Fe. A pesar de la importantísima victoria sobre Llaneros en Villavicencio, misma que le permite certificarse dentro del grupo de los ocho, el grupo de jugadores no encuentra paz por cuenta de las constantes críticas de la hinchada.

La última polémica llegó por cuenta de Daniel Torres, quien, luego de anotar el gol de la victoria en la capital del Meta, apuntó en rueda de prensa contra los seguidores del cuadro cardenal que no apoyan en los momentos difíciles.

“En cuanto a la afición: nos han acompañado, claramente están disgustados, ellos lo manifiestan, pero mi mensaje es que nos puedan apoyar, nos puedan animar en su momento. Lo he dicho, durante un partido hay que animar, después que digan lo que tengan que decir, pero previo o durante un partido, creo que no es el momento; sobre todo porque lo que nosotros deseamos, ellos también lo desean, y lo que ellos desean nosotros también, que es salir campeones, ganar y ser protagonistas” sentenció.

Y complementó con un duro mensaje: “Ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente, no fue por ellos. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido; porque si lo que quieren es que nosotros ganemos y les demos la victoria jugando lo mejor posible, pues es algo que no va a jugar a nuestro favor. Lo que sí hará es apoyar y animar al otro equipo, viendo la falta de unión que puede haber entre la hinchada y el equipo”.

Daniel Torres aclaró su mensaje e hizo grave denuncia

Como era de esperarse, la declaración de Daniel Torres fue furor en redes sociales y gran parte de la hinchada santafereña le manifestó su descontento. Así pues, el experimentado mediocampista emitió un comunicado pidiendo no “tergiversar” lo dicho en conferencia de prensa y le pidió a las personas informarse bien.

“No tergiversen mi declaración de ayer. No la saquen de contexto. No dejen que otros saquen conclusiones por ustedes. Busquen y escuchen TODA mi respuesta. Mi llamado es a la UNIDAD. Mi llamado es a saber elegir el momento y forma de hacerse escuchar y sentir”, indicó en un primer momento.

Posteriormente, hizo una grave denuncia al afirmar que el grupo de futbolistas recibió insultos en su camino al Estadio Bello Horizonte e incluso hubo intento de agresión cuando el bus fue atacado.

“No esperen que me calle o mienta después de lo que vivimos ayer a la llegada del bus al estadio Rey Pelé. Donde por un buen tiempo no pudimos avanzar, ya que nos rodearon y empezaron a golpear el bus, las ventanas e insultarnos. Lanzaron una botella a la ventana donde iba uno de mis compañeros, que si llega a romper la ventana, otra historia estaríamos contando“, advirtió.

Y envió un mensaje de unidad: "Somos conscientes qué los que hacen esto no son TODOS. Y que no es justo ni bueno generalizar. Pero aunque sean unos cuantos, nos termina involucrando a todos... Cuando he tenido que reconocer lo influyentes que ustedes han sido para nosotros, lo he hecho. Pero reitero lo dicho en mi respuesta de ayer: Hay momentos y formas, no es ni previo a un partido ni durante un partido. Todos queremos lo mismo. Todos amamos lo mismo".