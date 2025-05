Millonarios vs. Pereira: probables alineaciones, hora y cómo seguir el partido por Liga

Millonarios vs. Pereira

Millonarios jugará su partido pendiente ante Deportivo Pereira, por la fecha 15 de la Liga colombiana, el próximo jueves 8 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

Recordemos que este partido no se jugó por un concierto en el campo mencionado de la banda System of a Down, que se presentó el pasado 24 de abril.

Convocados de Millonarios

¡Mañana volvemos a casa! 🏟️⚽💙🔥



▶️ Estos son los jugadores convocados por nuestro DT David González para enfrentar al Pereira.



🎫 Boletería disponible en https://t.co/n66c38ucXF



— Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 7, 2025

Se palpita el partido desde Pereira

¡De visitante también somos locales! ❤️💛



Gracias a todos los que nos acompañaron en Rionegro. 😍 pic.twitter.com/ubZSoTXEVa — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) May 5, 2025

¿Por qué es un partido importante para Millonarios?

El conjunto ‘Embajador’ necesita ganar para igualar al líder de la tabla de posiciones, América, y superar al actual campeón Nacional y a Junior.

Recordemos que actualmente se encuentran cuartos con 30 puntos, y su última victoria fue ante Bucaramanga por un resultado de dos a cero.

Así llegan Millonarios y Pereira

Los locales podrían tener disponible a Falcao García. Hace poco, el delantero entrena con el plantel luego de estar dos meses fuera de las canchas.

“Radamel ha estado entrenando a la par del grupo, pero no a la totalidad. Pensaría que es cuestión de cómo esté en esos primeros días para ver si está para Pereira u Once Caldas. Es inminente su regreso pronto”, anunció el entrenador de Millonarios.

Por su parte, el Deportivo Pereira, sigue invicto desde hace cinco partidos y tras la llegada de Rafael Dudamel. Actualmente, el cuadro ‘Matecaña’ ocupa el puesto 12 con 21 puntos, a cinco del octavo.

Último partido entre ambos

En 2024, en El Campín, Millonarios y Pereira empataron a cero goles.

Últimos partidos de Millonarios

27.04.2025: Atlético Bucaramanga 0-2 Millonarios | Fecha 16.

16.04.2025: América de Cali 0-0 Millonarios | Fecha 14.

13.04.2025: Millonarios 0-0 Atlético Nacional | Fecha 13.

06.04.2025: Fortaleza 0-2 Millonarios | Fecha 12.

30.03.2025: Millonarios 2-0 Alianza FC | Fecha 11.

Últimos partidos de Pereira

04.05.2025: Rionegro Águilas 3-3 Deportivo Pereira | Fecha 17.

26.04.2025: Deportivo Pereira 1-0 Junior | Fecha 16.

15.04.2025: Deportivo Pereira 2-0 Deportivo Cali | Fecha 14.

12.04.2025: Unión Magdalena 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 13.

06.04.2025: Deportivo Pereira 1-1 Boyacá Chicó | Fecha 12.

Posible alineación de Millonarios

Millonarios: Álvaro Montero; Sander Navarro, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Dewar Victoria; Daniel Ruiz, Neyser VIllarreal, Kevin Palacios y Luis Marimón. DT: David González.

Posible alineación de Pereira

Hora y dónde seguir

El minuto a minuto del encuentro lo podrá seguir a través de la página de Caracol Deportes y tal y como se ha ido mencionando, el partido iniciará a las 7:30 p.m. el jueves 8 de mayo.