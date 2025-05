Jorge Arias reveló haber tenido un “disgusto” con Alberto Gamero en Millonarios: esta fue la razón

Jorge Arias, defensor central de Millonarios desde noviembre de 2023, con pasado en clubes como Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Olimpia de Paraguay, entre otros; registra 3 goles y 1 asistencia en 7.203′ minutos con la camiseta azul

Actualmente, con el equipo bogotano está muy cerca de conseguir su cupo de manera anticipada a los cuadrangulares finales, producto de estar en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 30 puntos, a 1 de cumplir con el objetivo.

¿Jorge Arias tuvo más minutos bajo el mando de Alberto Gamero o con David González?

La temporada anterior, bajo la batuta del entrenador Alberto Gamero, Jorge Arias disputó 11 juegos como titular en Liga, sumando 978′ minutos en cancha, mientras que este semestre, con David González como director técnico, el defensor de 32 años registra 12 partidos jugador y 1.035 minutos en campo según Opta. Vale mencionar, que en el semestre en curso, restan 4 enfrentamientos de la primera fase, más los partidos de cuadrangulares finales.

Declaraciones de Jorge Arias

¿Prefiere que le alcance el balón los recogepelotas, o prefiere tomarlo de un cono?

En diálogo con El VBAR Caracol, Jorge Arias dijo lo siguiente: “Yo prefiero más al estilo ‘vieja Escuela’. De local han pasado partidos donde han ayudado mucho, han llegado goles gracias a la reacción del recogebolas. Al fin y al cabo se van a necesitar porque cuando el balón sale, no va a regresar solo al conito”.

Cómo ha sido el acompañamiento con los juveniles de Millonarios

“Ellos han venido explotando las cualidades por las cuales están en el equipo, porque no llegaron por llegar. En los partidos que han tenido, han demostrado que son buenos jugadores, y este semestre lo han explotado.

Se ha hablado mucho con ellos, escuchan mucho, son muy serviciales. Son jugadores que están dispuestos para mejorar y reciben muy bien la información que les puede aportar.

Siempre con los pies sobre la tierra, porque todavía no se ha ganado nada, y aun así ganando, siempre es bueno que sepan escuchar para que sigan creciendo".

¿Qué cambió desde la partida de Alberto Gamero?

“Son decisiones que tomó el profe en su momento. Él vio que no colocándome iba a funcionar mejor el equipo, pero no fue así.

En la parte personal, con el disgusto, porque uno siempre quiere jugar, pero las cosas siempre pasan por algo y es para seguir creciendo. Lo tomo como enseñanza.

Siempre que me ha tocado actuar en seguidillas de partidos, he demostrado que tengo con qué pelear ese puesto de titular. Gracias al profe David que me está brindando ese respaldo, y yo trato de respaldarlo igualmente en el terreno de juego para lograr los objetivos de meternos en las finales y luego ser campeones".

¿Cuál es la gran diferencia con el trabajo defensivo de David y Gamero?

“(David) siempre se enfoca en la parte defensiva, ya sean centrales o laterales. También ha sido muy importante el trabajo de Dewar (Victoria) y Nico Arévalo, porque a los equipos rivales se les ha dificultado muchísimo llegar a nuestra zona defensiva, gracias al trabajo que ellos hacen.

Nuestros lo tomamos popularmente como ‘llegan heridos a donde nosotros’, y como estamos más frescos, podemos disputar el balón con mayor limpieza. También destaco el trabajo de los volantes porque han hecho un buen sacrificio, siempre se ve un equipo compacto".

¿Qué tanto afecta la falta de partidos seguidos como venían acostumbrados?

“Eso afecta, tanto tiempo sin jugar y a veces nos colocan 2 partidos en tres días, entonces uno no entiende por qué se juega así. Por más que se entrene con alta intensidad, táctica o fútbol; no es lo mismo que acción real de fútbol cada tres días. Uno no sabe si es bueno descansar tanto tiempo o jugar seguido“.