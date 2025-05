Dimayor impuso una discutida sanción a Washington Aguerre, tras el polémico gesto a Viveros en Liga

Polémica en el fútbol colombiano por cuenta del Comité Disciplinario de la Dimayor. Se dio a conocer el boletín de sanciones correspondientes a la fecha 17 de la Liga 2025-I y los equipos antioqueños se vieron afectados por el reciente clásico disputado en el Atanasio Girardot.

Es preciso recordar que el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó empatado a un gol (1-1), resultado que le permitió al equipo verde clasificarse anticipadamente a los cuadrangulares finales del primer semestre.

Más allá del resultado y todo lo relacionado al ámbito deportivo, el clásico antioqueño tuvo varias polémicas: penaltis, intervenciones del VAR, acciones de gol anuladas, tres expulsiones y el gesto del arquero Washington Aguerre contra Kevin Viveros.

¿Qué pasó entre Washington Aguerre y Kevin Viveros?

Al minuto 26 del clásico entre Medellín y Nacional, Washington Aguerre y Kevin Viveros tuvieron un fuerte encontronazo. El arquero uruguayo le lanzó el balón al delantero, luego de un choque fortuito. Tras esto, ambos se dijeron de todo estando frente a frente y Aguerre, así como hace unos años hizo Pablo Ceppelini con Edwin Cetré, le hizo un gesto de mal aliento a Viveros y de la misma manera le pidió que se cepillara la boca.

Aunque el delantero de Atlético Nacional y el árbitro Andrés Rojas dejaron pasar la polémica situación, desde el banquillo técnico verdolaga pidieron la expulsión de Aguerre al considerarlo una conducta racista.

¿Qué dijo Washington Aguerre?

Días después del partido, Washington Aguerre reveló que Viveros también le había hecho un gesto, solo que "yo se la devolví, pero la mía fue peor“. Así pues, sentenció que son situaciones que se quedan dentro del terreno de juego e incluso mencionó que deben ”tomarlo con humor".

"Lo que pasa en la cancha se queda ahí, son momentos de adrenalina, de estar viviendo un clásico de esa manera. La verdad no fue nada malo, él (Viveros) también me hizo un gesto y yo se la devolví, pero la mía fue peor. Hay que saber jugar con esas cosas y tomarlo con humor, no podemos dejar que esos detalles se mueran en el fútbol, también hacen que nos divirtamos un poco", declaró en Win Sports.

¿Washington Aguerre fue sancionado?

Washington Aguerre no fue sancionado de oficio por el Comité Disciplinario de la Dimayor, al no considerarlo como una actitud de irrespeto hacia un rival. Lo único que tendrá pagar será la multa económica de $284.700 (doscientos ochenta y cuatro mil, setecientos pesos), por recibir una tarjeta amarilla al minuto 28 del clásico.

¿Qué pasó la última vez que hubo un gesto de ese tipo en Colombia?

La última vez que ocurrió algo así en el fútbol colombiano fue en la temporada 2019 y, curiosamente, otro uruguayo estuvo involucrado. Pablo Ceppelini, entonces jugador de Atlético Nacional, le hizo el mismo gesto a Edwuin Cetré del Junior de Barranquilla.

Si bien el volante no fue expulsado, el Comité Disciplinario de la Dimayor sí terminó sancionándolo de oficio. Aunque se lo acusaba por actos de racismo, la investigación dejó claro que su actitud no fue esa y lo castigó por “un gesto ofensivo y grosero”. Por ello, Ceppelini tuvo que pagar dos fechas de sanción y una multa económica de $552.080 pesos.