Deportivo Cali vs. Tolima: hora y cómo seguir el partido por la jornada 17 de la Liga colombiana

Deportivo Cali y Tolima se juegan su cupo entre los clasificados a los cuadrangulares. El local se encuentra octavo con 23 puntos, tres menos que su rival y con un puesto más arriba.

El cuadro ‘Azucarero’ depende de sí mismo para su clasificación al grupo de los mejores ocho en la Liga colombiana.

Jugadores que podrían marcar la importancia en el compromiso

Jarlan Barrera es el jugador con más aporte ofensivo en el conjunto caleño. Pues tiene cuatro asistencias en 14 partidos disputados.

Juan Pablo Nieto, mediocampista, fue la figura en la victoria 2-1 del Tolima ante el último en la tabla general, La Equidad, en la jornada anterior. Aportó con gol y asistencia.

Cómo llegan los equipos

Los dirigidos por Alfredo Arias, mostraron poco en defensa y en ataque contra América en el Pascual Guerrero, dejando más dudas que certezas en la fase definitiva del torneo.

“Hay que levantarse rápido y seguir adelante. Hacía 14 clásicos que no perdía y por eso no me siento eliminado”, agregó el DT.

Por su parte, Deportes Tolima, se repuso con el triunfo ante Equidad y con un partido pendiente, parece lograr el tiquete a la siguiente fecha.

Último partido entre ambos

Empataron 1-1 en el Murillo Toro el 7 de septiembre de 2024. Anotaron Yeison Guzmán para los tolimenses y Fredy Montero para los caleños.

Posibles formaciones

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Juan Quintero, Guzmán Corujo, Yulian Gómez; Yeison Gordillo, Javier Reina, Jean Colorado, Jarlan Barrera; Fabián Castillo y Andrey Estupiñán. DT: Alfredo Arias.

Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Juan Quintero, Guzmán Corujo, Yulian Gómez; Yeison Gordillo, Javier Reina, Jean Colorado, Jarlan Barrera; Fabián Castillo y Andrey Estupiñán. Tolima: Cristopher Fiermarin; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Jhon Quiñones, Samuel Velásquez; Juan Nieto, Cristian Trujillo; Jersson González, Alex Castro, Kevin Pérez y Gonzalo Lencina. DT: Ismael Rescalvo.

Hora y cómo seguir

El compromiso entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, válido por la jornada 17, se disputará en el estadio Deportivo Cali, este sábado, a partir de las 6:10 de la tarde, hora local. Asimismo, en la página de Caracol Deportes tendrá todas las novedades del partido, así como su minuto a minuto.