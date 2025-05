Edwin Cardona defiende a Juanfer Quintero y arremete contra directivos del Cali

Se sigue hablando de lo que dejó el clásico entre América y Cali el pasado fin de semana en el Pascual Guerrero. Si bien fue triunfo del conjunto Escarlata por 2-0, tuvo mucha repercusión lo que salió después a la luz y también algunos comentarios de jugadores del cuadro Azucarero como Juan Sebastián Quintero y José Caldera.

Pero sin lugar a duda lo que generó más ruido en la opinión pública fue un video que difundió América posterior al juego en el que se ve a Juan Fernando Quintero realizando la arenga de motivación. Fue de mucha controversia partiendo que sacó a relucir que a los del Cali hace dos meses no les pagaban el sueldo.

“Cabeza fría, corazón caliente, muchachos, los clásicos no se juegan, se ganan. Tenemos la oportunidad de pisarles la cabeza. No pueden tener más ganas que nosotros, les deben dos meses, que vengan a nuestro campo y nos respeten. Los suplentes, preparados, cualquiera puede definir el partido. Es un equipo de todos“, fueron las palabras del jugador de la Selección Colombia hacia sus compañeros.

Debido al impacto que tuvo, Quintero sacó un comunicado aclarando la situación y pidiendo excusas si fue malinterpretado. “A raíz del video viralizado antes del clásico, quiero decir algo: Nuestra cultura, nuestro espíritu competitivo, nuestro léxico al interior del grupo es claro y contundente: ¡COMPETIR PARA GANAR! Aclaro también, que no promuevo la violencia, ni algo por el estilo, el fútbol nos une, es un deporte competitivo y de estrategia“, expresó en su comunicado.

Cardona, en defensa de Quintero

En diálogo con Win Sports, Edwin Cardona, referente de Atlético Nacional y quien ha compartido con Quintero como rival y compañero en la cancha, dio su opinión al respecto y aseguró que no debió haber ofrecido disculpas.

“Son cosas de fútbol, uno se entera porque uno tiene amigos, compañeros en el medio que deja el fútbol y uno se entera, pero no lo dice con esa intención. Con el corazón, no sé lo que pasa en el equipo rival, pero a mis compañeros y a mi equipo, les voy a decir eso; decir lo que dijo Juanfer”, comenzó diciendo.

Por su parte, agregó que cuando se pierde, hay que “comérsela”, como se dice en el argot del fútbol. “Es un clásico, se vive diferente, se vive una cosa que es ver quién está de primero o segundo. Los clásicos siempre van a ser así. El semestre pasado Cali estaba peleando el descenso y ganó un partido, un jugador hizo gestos que no debía hacer, es folclor del futbol, pero cada quien celebra lo que quiere. Cuando dijo eso, no dijeron nada. Pero a Juanfer, porque es referente del fútbol, salió a decir algo y ahí sí. Les tocó perder, cométela y ya”, agregó.

Finalmente, aseveró que Quintero no debió pedir disculpas y que más bien en el Cali deberían pagar lo que deben. “Con todo respeto, no tenía que salir a poner la carta, porque no le faltó respeto al club, lo dijo como líder y capitán. No escuché que hablara mal de un compañero del Cali. Salió con sangre en los ojos, le salió del corazón, lo sintió así y ganó. Y qué le pueden decir si ganó. Con todo respeto, uno no puede... si tú tienes una empresa y no pagas hace dos meses, la culpa tienen ellos, que paguen. A Juanfer le contaron algo, la culpa no es de él que no paguen o ¿es que él es el dueño del equipo?“.