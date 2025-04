Alfredo Arias tuvo caliente cruce con un periodista: “Usted es un atrevido... ¿Dónde hizo el curso?”

Deportivo Cali se alista para disputar la jornada 12 del fútbol colombiano. El cuadro vallecaucano, que acumula cinco empates consecutivos, se medirá el sábado 5 de abril con La Equidad en el Estadio de Palmaseca.

Los dirigidos por Alfredo Arias se encuentran ubicados en la novena casilla de la tabla de posiciones con 16 unidades, aspecto que los obliga a sumar una victoria en condición de local para meterse de lleno dentro del grupo de los ocho.

Polémica en rueda de prensa

En la previa del crucial compromiso en condición de local, el entrenador Arias tuvo un fuerte cruce con un periodista, luego de que este le pidiera una comparación entre el equipo que encontró y lo que ha logrado hacer hasta el momento.

“Usted es un atrevido. Primero, por mi edad; segundo, porque usted no me va a invitar a hacer nada”, sentenció de primera mano el experimentado estratega uruguayo.

“Yo siempre respondo correcta y educadamente, entonces no me va a invitar a nada. Yo sé lo que siento por el Deportivo Cali. Nosotros llegamos y la situación era otra. Usted no me va a invitar a decir nada, yo diré lo que tenga que decir y al que le parezca bien, bien, y al que no, también. Yo soy una persona grande y vengo de vuelta. Progrese usted en sus preguntas, a mí hágame la pregunta que me tiene que hacer y si no, no me haga nada”, expresó.

Tras esto, el periodista hizo referencia a la percepción del hincha, la cual, según comentó, no está del todo conforme con el trabajo del cuerpo técnico actual, a lo que Arias respondió: “Usted sigue dando opiniones. ¿Usted dónde hizo el curso? ¿Va a hacer preguntas o va a dar opinión? Si va a dar opinión, hágala en su programa".

Finalmente, Arias optó por hablar sobre la afición verdiblanca y apuntó que se trata de “la mejor hinchada del país”.

“El hincha del Cali en este momento es el mejor del país, nos ha acompañado a todos lados, en todas las canchas, y si nos exige lo hace de la mejor manera. Nos exigen que ganemos. Nosotros como cuerpo técnico debemos gestionar una situación y saber que juego ante otros rivales que también juegan, entonces hago mi análisis”, concluyó.