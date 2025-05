David González fue contundente sobre si prestará o no a Neiser Villarreal a la Selección Colombia

Luego de ser el protagonista principal de la Selección Colombia sub-20, en el Campeonato Sudamericano disputado entre enero y febrero del presente año, Neiser Villareal, que fue pretendido por algunos equipos del fútbol inglés y español y brasileño, tras ser el máximo artillero del certamen con 8 goles. No obstante, el representante del jugador, le habría comunicado a las directivas de Millonarios (club con el cual tiene contrato hasta noviembre de 2025), su deseo de salir del equipo gratis, tan pronto finalice su contrato al final del año.

Por su parte, Millonarios atraviesa un momento atípico tras 16 jornadas disputadas en la Liga Colombiana, producto de las ausencias por lesión de jugadores en ataque como Falcao, Leonardo Castro y Santiago Giordana. Ante esta situación, el entrenador del conjunto embajador, David González, logró comunicarse con el director de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, con el fin de que no convoque al talentoso delantero para los microciclos, ya que se ha convertido en una pieza clave para el grupo en la Liga local. Situación que explicó durante una entrevista con ESPN.

Declaraciones del entrenador David González sobre Neiser Villarreal

Sobre Neiser Villarreal

La comunicación ha sido muy buena con César (Torres), hay que agradecerles inmensamente por la situación que estuvimos viviendo con las lesiones de Falcao, Leo y Santiago (Giordana), pero definitivamente algunos microciclos, sobre todo cuando sean partidos amistosos importantes y que serán por fuera del país, él va a tener que estar con ellos. Todos queremos que juegue su Mundial y lo haga de la mejor manera. Ojalá sea una buena historia para él y para Millonarios“, afirmó el director técnico, al señalar que pese a contar con el jugador permanentemente durante las últimas semanas, es consciente de que lo perderá para algunos compromisos.

¿El equipo a vencer en este semestre?

Actualmente, Millonarios ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones con 30 puntos, a uno de obtener su boleto de manera anticipará para la siguiente fase. Y cuando fue cuestionado acerca del rival más complicado para él, que posiblemente tendrá que enfrentar en los cuadrangulares finales, el profesor David González declaró:

“Es un torneo atípico, que no debería ser, porque todos los llamados grandes han estado marcando los primeros ocho puestos. A mi modo de ver hay equipos que tienen muy buenas individualidades, como es el caso Junior, el caso Nacional. Medellín me parece un equipo bastante fuerte, es muy colectivo, no depende mucho de individualidades y me parece que son los más difíciles de vencer a nivel colectivo, los demás tienen jugadores muy talentosos que te cambian el partido”.