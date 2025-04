David González volvió a defender a los juveniles y envió un mensaje a la hinchada sobre su proyecto

Millonarios sigue consiguiendo buenos resultados de la mano del entrenador David González. Si bien no pudieron quedarse con la victoria ante Nacional en el clásico, que terminó igualado 0-0, se trata de un empate ante un rival que en el papel tiene un mejor plantel y está compitiendo en torneo internacional.

El conjunto bogotano encadenó 4 partidos consecutivos sin recibir gol, con victorias ante Santa Fe, Alianza, Fortaleza y ahora la igualdad contra los antioqueños. Pero hay un factor común en este andar: la presencia de un equipo que mezcla la experiencia de algunos con la juventud y el dinamismo de otros, sobre todo en la zona de ataque, como Neyser Villarreal, Kevin Palacios, Luis Marimón o Nicolás Arévalo en el medio.

David González y la defensa a los juveniles

En rueda de prensa posterior al juego con los Verdolagas, le preguntaron a González por el equipo alineado, manteniendo la defensa hacia los juveniles, pues ya se había referido a ellos, en la previa, manifestando que había que romper el tabú de que había partidos en los que a los “jóvenes les cuesta”.

Esta vez, aseguró, enviándole un mensaje a los hinchas, y quizá a los que no creen, que van por buen camino. “Era el mejor equipo que podíamos poner y hay que darle mucho crédito a eso. Había mucha expectativa, pero este es el equipo que mejor puede hacer las cosas dentro del campo y lo estamos demostrando. Estamos ahí arriba y hay que creer en lo que se está haciendo, sea cual sea la edad de los jugadores que entren al campo”, inició diciendo.

Por su parte, cuando le preguntaron a Nicolás Arévalo, quien lo acompañó en la rueda de prensa, por si habían pasado la prueba ante Nacional, comentó: “Los anteriores partidos no hay que verlos como equipos chicos, pero sí hay que sacar esa jerarquía que cada uno tiene. Pasamos la prueba porque nadie se arrugó, todos apretamos, no hubo falta de carácter de parte de algunos, y es importante que entreguen lo que tienen. No veo que alguno haya faltado en carácter o de ímpetu”.

Millonarios es líder del campeonato con 26 unidades y gracias a los goles a favor que ha podido convertir (21), ítem de desempate con Junior, que es segundo con los mismos 26 puntos. El próximo reto del cuadro bogotano será el miércoles en su visita a América de Cali.