Santiago Giordana: “Millonarios es el club más grande en donde he jugado”

Santiago Giordana, delantero argentino de Millonarios que se sumó este semestre para reforzar el ataque del equipo de Alberto Gamero, aseguró, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que el cuadro bogotano es el club más grande en el que ha jugado durante su carrera. El atacante de 28 años también habló de su combinación con Leonardo Castro y de lo que han sido sus primeras semanas con la institución.

Buen arranque de campeonato

“Fue un arranque soñado con la Superliga, algo muy pronto empezar así, fue muy lindo de mi parte, obvio aportar con el gol. Hoy en día trato de aportar lo que pueda, si bien no es el puesto en el que yo venía jugando, trato de ayudar al equipo, Leo está muy bien jugando de nueve, la está invocando. Tratando de que él, hoy que es el que está haciendo los goles, tratar de ayudarlo”.

Su combinación con Leonardo Castro

“Con Leo nos entendimos muy rápido, tampoco hubo tiempo, necesitábamos entendernos rápido. Fue una linda conexión con él, creo que nos entendemos mucho, nos hablamos mucho también. En los partidos, cuando él me ve que estoy cansado, baja y me ayuda o al revés también. Hablamos mucho y nos comunicamos para también entendernos”.

¿Cómo se siente como extremo?

“Es algo que no estoy acostumbrado y lo he hecho cuando era más chico, pero ya me había olvidado un poco. El profe me dijo ‘yo te vi jugando ahí, necesito que lo hagas’, entre risa, pero yo no tengo problema. Mientras pueda ayudar al equipo en lo que sea. Si bien no es mi puesto, pero lo he hecho, trato de hacerlo de la mejor manera, en los entrenamientos voy mirando lo que le pide el profe a los extremos, lo que le pide al mismo punta, para cuando me toque, tratar de hacerlo de la mejor manera”.

¿Qué le ha parecido el nivel del fútbol colombiano?

“La Liga tiene un ritmo muy importante, necesitas estar bien físicamente todos los partidos, nos ha tocado jugar miércoles-domingo, necesitas estar al 100, por eso es importante la recuperación que tenemos. Es una Liga muy competitiva, nos ha tocado con muchos equipos grandes y se notó que fue muy duro”.

¿Sabía lo grande que era Millonarios?

“Cuando surgió la posibilidad, uno siempre empieza a investigar, a preguntar. Uno puede ver el fútbol por ahí, pero no sabe a dónde va. He hablado con Jacobo Kouffati y Alex Rambal, que son muy amigos míos y he hablado con ellos, que jugaron acá, y los dos me dijeron lo mismo ‘ni lo dudes, anda. Es un club grandísimo, el más gran de Colombia’, creo con eso ya ni lo dudé. Cuando mi agente me dijo que estaba la posibilidad, yo le dije ‘quiero jugar en un grande’ y cuando salió Millonarios le dije ‘vamos para delante’ y se dio todo para que hoy esté acá”.

El entendimiento con todos los compañeros

“De la mejor manera, es un grupo humano increíble. Aparte de lo futbolístico, increíble como me recibieron. El capitán, Macka, eso lo hace a uno mejor todavía para adaptarse más rápido. Uno que viene de afuera, por ahí las cosas cuestan un poco más y que me hayan recibido de esta manera, utilero, cuerpo médico, muy buenas personas hay en este club”.

¿Millonarios es el mejor equipo en donde ha estado?

“En mi carrera, en el momento que estoy, es lo más grande en donde estoy jugando. Obviamente que en Argentina, Belgrano de Córdoba, que es el club en donde yo salí de Chico, es el club que yo amo y también la hinchada es muy parecida a la de Millonarios, como lo viven. Pero este es un club inmenso, creo que es el más grande en donde he jugado”.

¿Los rivales le tienen demasiado respeto a Millonarios?

“Yo creo que eso siempre al equipo grande se le tiene respeto, más a Millonarios por lo que viene haciendo años atrás, por los campeonatos y la historia que está teniendo, eso es un respeto que se gana el equipo”.

¿Cómo está físicamente?

“Estoy bien, es solo golpes normales del partido, fue un partido duro. Sí, salí un poco raspado, pero estoy bien físicamente para el viernes”.

¿Cómo le va con el frío?

“Es igual el clima (al de Perú), ya vengo acostumbrado”.