David González y su primera caída en Millonarios: “Una derrota no puede hacer que pierda la cabeza”

Millonarios cayó por primera vez en el semestre y dejó ir un invicto de 15 partidos sin perder, el cual traía desde octubre, pues su última derrota había sido frente a América en el Pascual Guerrero. Independiente Medellín fue el que le cortó esa racha al cuadro bogotano en El Campín, con un solitario gol de Leyser Chaverra de penal.

Esta fue la primera derrota de la era David González en Millonarios. El equipo no mostró una buena faceta ofensiva y por varios momentos hubo imprecisiones en salida, así como falta de profundidad y de remates al arco, situaciones que analizó en rueda de prensa el entrenador antioqueño.

Una derrota para no desesperarse: “Una derrota no puede hacer que yo pierda la cabeza. Hace diez días pensaba algo de un jugador, esto no puede cambiarlo. Iremos mejorando, pero me parece que no es el momento justo venir a decir que se necesita tal jugador o tal posición. Simplemente, es tratar de encontrar las razones de no ser tan profundos”.

El rendimiento en ataque: “Tres tiros a portería, nunca será positivo. Obviamente el planteamiento del equipo rival condiciona. En el segundo tiempo fuimos más pacientes para intentar progresar. Hicimos ataques demasiado directos ante un equipo que cuando recupera el balón hace daño porque son físicos. Es algo que toca mejorar”.

La dupla Castro-Falcao: “Es posible que sí (sincronía) y después de los resultados todavía se puede plantear la pregunta, pero si se hubiese ganado se estaría hablando del buen esquema. Dependemos de la estructura del rival que tuvo cinco atrás y sentimos que ese doble nueve podía hacer daño, pero no funcionó, aunque no es un error. El resultado condiciona todo”.

El debut de Helibelton Palacios: “Me parece positiva la entrada de Helibelton. Necesita ritmo, no está listo para 90 minutos, pero se le ve la calidad, se nota que cuando empiece a ganar más ritmo nos va a dar mucho. Delvin también es importante”.

