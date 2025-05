Plan pistola: Varios municipios de Antioquia con toque de queda y prohibición de parrillero

Antioquia

Por la escalada ola de violencia en medio del presunto plan pistola del Clan del Golfo contra la fuerza pública, que hasta ahora deja un saldo de 24 ataques, 8 uniformados muertos y más de 20 heridos durante las últimas dos semanas en el departamento de Antioquia; varios municipios intensificaron la seguridad y anunciaron medidas restrictivas para preservar el orden público.

Ya son 16 los municipios de Antioquia que mediante un decreto impusieron medidas especiales de seguridad que serán de obligatorio cumplimiento hasta nuevo aviso.

Medidas restrictivas

En municipios como Vegachí, al nordeste del departamento, se prohibió el paso por la vía de enfrente de la estación de policía, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Además, la alcaldía solo permitirá la circulación de motos con parrillero de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Jardín prohibió la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. y restringió la movilidad en las inmediaciones de la estación de policía del municipio.

En Remedios se impuso toque de queda de menores de edad entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. y la prohibición de acompañante en vehículo tipo moto en el mismo horario en todo el municipio.

Por otro lado, en el Occidente antioqueño, en Peque, se modificó el horario de cierre de establecimientos comerciales a las 12:00 a.m., con suspensión de música y venta de licor desde las 11:45 p.m. , se restringió la movilidad en varias vías del municipio, la circulación de moto con parrillero y el transporte de gas o líquidos inflamables, escombros o mudanzas.

La alcaldía de Cocorná anunció que los establecimientos comerciales solo podrán tener servicio hasta las 11:00 p.m. y el parqueo de cualquier vehículo en el parque del municipio del Oriente antioqueño.

En otros municipios como Carepa, Necoclí, San Roque y San Pedro de Urabá, Ciudad Bolívar, Chigorodó, Nechí, Zaragoza, Caucasia, El Bagre y Segovia, se adoptaron medidas de seguridad similares en el marco de la declaración de amenaza de alteración al orden público.

Las autoridades intensificaron los operativos de seguridad en diferentes zonas del departamento, a la vez que se elevó a 500 millones de pesos la recompensa para quien entregue información que pueda prevenir se cometan más atentados y ayude a dar con la captura de los responsables de los hechos violentos.