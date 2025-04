Pimentel se destapó por posibles apuestas en partidos: ¿Por qué apartó a jugadores del Chicó?

Durante la tarde del pasado martes 29 de abril, Boyacá Chicó sacó un comunicado en el que denunció un número de teléfono del cual estaban llamando a sus jugadores a realizarle amenazas de muerte. Del mismo modo, comunicaron que apartaron a tres jugadores del plantel debido a investigaciones internas del club, debido a un comportamiento sospechoso.

Eduaro Pimentel, máximo accionista de la institución, habló La W sobre la situación y aclaró varias cosas. La primera, que los tres jugadores no fueron retirados de la institución, sino apartados del plantel. Y la segunda, que el partido contra Santa Fe, que terminó 0-0 el pasado fin de semana, nada tuvo que ver, pues lo recopilado sobre los futbolistas fue previo a este encuentro.

“Hay que aclarar que esto fue antes del partido de Santa Fe, los sacamos dos días después para que no dijeran que era un medio de presión nuestro”, indicó al respecto.

Por su parte, agregó explicando que la decisión de apartarlos se basa en videos analizados de comportamientos sospechosos que podrían perjudicar el resultado del equipo, como la alta cantidad de tiros de esquina, faltas y “errores que no corresponden”.

“Los apartamos del equipo, no podemos sacarlos. Tomamos unas determinaciones debido a lo que vimos en los videos de varios partidos, donde no era normal el desempeño y los errores que se cometían; errores de 15 tiros de esquina, de penales y de tantas jugadas que no corresponden. Nosotros sabemos cuáles son las jugadas que nos llevan a sospecha y tomamos la determinación. Luego nos comunica un jugador que lo llamaron a hacerle amenazas fuertes porque piensan que es la persona que ‘sapió’ o denunció a sus compañeros y no fue de esa manera. En videos había cosas que no eran claras y de ahí para adelante ya le corresponde la fiscalía. Nosotros denunciamos un número”, explicó.

Clasificados a cuadrangulares de la Liga colombiana: estos serían los 8, según la IA

Por su parte, aseguró que no es la primera vez que las apuestas quieren permear el fútbol colombiano y se ven inmiscuidos en este tipo de casos, pues ya han puesto la denuncia en la fiscalía, pero al final no termina pasando nada.

¿Kevin Mier a Europa? Revelaron el monto que pide Cruz Azul: Nacional tendría millonario ingreso

“Es una circunstancia que, para mí, que la he denunciado muchas veces, no es nueva. Hace más de 10 años habíamos denunciado, recogimos las pruebas, recursos, pero la fiscalía archivó el caso, después de haber llevado pruebas de cómo desde el lejano oriente se hacían apuestas con el futbol colombiano por intermedio de auxiliadores o integrantes de esa misa red en Colombia. Han venido de China, de Japón, del oriente, que son demasiado apostadores, y se mueven sumas de dinero brutales. Eso llevó a que acudimos a la fiscalía, pero se cerró y nunca le dieron importancia, nunca llamaron a nadie a indagación”, concluyó.