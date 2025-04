Dimayor programó el partido aplazado Millonarios vs. Pereira: fecha y hora

Millonarios vs. Pereira

La Liga colombiana se pone al día con los partidos aplazados por diferentes circunstancias. Este martes, Llaneros vs. Santa Fe y América vs. Águilas cumplen con juegos que se encontraban postergados, pero aún quedarán dos más para que el calendario quede con su desarrollo normal.

Uno de esos es el encuentro entre Millonarios y Pereira, correspondiente a la fecha 15 del campeonato y que tuvo que haberse disputado el fin de semana del 26 de abril. Sin embargo, no se llevó a cabo por el desmontaje del concierto de System of a Down.

En el caso del duelo entre Independiente Medellín y Deportes Tolima, válido por la jornada 13, tenía que haberse jugado el fin de semana del 12 de abril, pero por el concierto de Shakira en el Atanasio Girardot, no se disputó.

Fecha y hora de los partidos

Dimayor informó la programación de ambos juegos, los cuales pueden ser determinantes para los equipos que están buscando ingresar al grupo de los ocho. En el caso de Millonarios - Pereira, se disputará en el estadio El Campín el jueves 8 de mayo a las 7:30 p.m., con la particularidad que se enfrenta con el partido por Copa Libertadores entre Atlético Nacional e Internacional de Porto Alegre.

Por su parte, Medellín vs. Tolima tendrá lugar ocho días después: el jueves 15 de mayo en el horario de 7:30 p.m. Una vez disputados los dos compromisos, la agenda se pondrá al día para encarar el tramo final de la fase regular del campeonato y darle paso a los cuadrangulares.

Fecha 15

Jueves 8 de mayo

Millonarios vs. Pereira

Estadio: El Campín

Hora 7:30 p.m.

Fecha 13

Jueves 15 de mayo

Medellín vs. Tolima

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p.m.