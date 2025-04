Essity inaugura el centro de distribución más grande y automatizado de Colombia en Rionegro 

Rionegro, Antioquia

Essity la multinacional líder en higiene y salud inauguró en Rionegro, Oriente antioqueño, el centro de distribución más grande, automatizado y alto de Colombia y Latinoamérica.

Esta bodega autoportante, con una altura de aproximadamente 45 metros, representa un hito logístico para el país y consolida a Essity como un actor clave en la transformación tecnológica y operativa del sector, dicho proyecto cuenta con una inversión de 35 millones de dólares.

El nuevo centro, integrado a la planta productiva de la compañía, despachará el 45% de las ventas de Essity en Colombia y atenderá 1.470 puntos de entrega en el territorio nacional, además de realizar exportaciones a 25 países. Gracias a sus innovaciones tecnológicas, se espera una mejora del 33% en la eficiencia de los despachos.

“Estamos rompiendo barreras por el bienestar desde Colombia para el mundo, con innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Este centro es una muestra del futuro logístico que estamos construyendo”, afirmó Diego Loaiza, director para la Región Andina y del Caribe en Essity.

La infraestructura cuenta con tecnología de punta como transelevadores de última generación, un sistema inteligente de gestión de inventarios (WMS), 29 muelles de carga y más de 40 mil pallets de almacenamiento. Esto permitirá a Essity reducir costos logísticos, optimizar tiempos de entrega y reforzar su promesa de servicio al cliente.

“Este Centro de Distribución no solo potencia nuestra logística actual, sino que nos prepara para el futuro. La innovación es parte de nuestro ADN, no solo en productos, sino también en procesos, permitiéndonos evolucionar constantemente para responder a las crecientes demandas del mercado. Con la implementación de tecnología de punta y sistemas automatizados, estamos redefiniendo los estándares de eficiencia en la industria y desarrollando capacidades para adaptarnos rápidamente al mercado. Esta inversión nos permitirá no solo mantener, sino fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado colombiano y latinoamericano, garantizando a nuestros clientes y socios estratégicos un servicio más ágil, seguro y eficiente”, señaló Diego Saldarriaga, director de logística y operaciones en Essity.

Además del impacto operativo, la instalación trae beneficios ambientales y sociales, logró una mejora del 21% en eficiencia energética por metro cuadrado y una reducción del 55,8% en emisiones de CO₂. Durante su construcción se generaron más de 900 empleos, y hoy se suman otros 300 nuevos puestos de trabajo entre la zona franca y la jornada laboral reducida.

Esta inauguración también marca el anuncio oficial de que Grupo Familia ya es Essity en Colombia, después de haber sido adquirida en 2021. Con ello, la compañía reafirma su compromiso con el país, consolidando sus marcas icónicas como Nosotras®, Familia®, TENA®, Pequeñín®, entre otras, bajo una identidad global con raíces locales.