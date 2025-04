Encendidas las alarmas en Colombia: Santos Borré se retira lesionado y es duda en Brasil

El 26 de abril, Internacional de Porto Alegre derrotó 3-1 a Juventude en la fecha 6 de la Liga Brasileña. ‘Los Colorados’ suman 9 puntos y se encuentran en la sexta casilla en la tabla del Brasileirao, quedando así a tan solo cinco del Flamengo, que lidera el campeonato de manera parcial con 14.

El equipo donde milita el colombiano Rafael Santos Borré ya prepara el próximo duelo que será ante Maracanã Esporte Clube en Copa local, compromiso que se llevará a cabo el 29 de abril desde las 5:00 pm (hora Colombia).

Pese a ingresar desde el banquillo al minuto 59’, el barranquillero marcó el tercer tanto para su equipo y selló la victoria en el Estadio Beira-Rio.

Así fue el gol de Santos Borré:

Preocupación por la lesión de Borré

Sin embargo, Borré no solamente generó preocupación en su entrenador del club, sino que también encendió las alarmas en el territorio colombiano, tras salir sustituido cuando el reloj marcó el minuto 75′.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico, Roger Machado, se refirió al tema del jugador con pasado en clubes como Atlético de Madrid, Deportivo Cali, River Plate, Eintracht Frankfurt, entre otros.

"Borré intentó alcanzar el balón. Quizá si no hubiera dejado la pierna de apoyo en el suelo, habría volado hacia el balón, no habría tenido sentido. Sabemos que se está recuperando bien. Espero que no haya sido nada, solo un susto, porque estamos en la cuerda floja“, sentenció el entrenador.

Santos Borré enciende alarmas en la Selección Colombia

Según Globo Esporte, Santos Borré debe someterse a pruebas diagnósticas en su muslo derecho para determinar la gravedad de la lesión y genera dudas en la próxima convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia.

Es importante recordar que la próxima doble jornada FIFA está programada para junio, donde en primera instancia, el combinado nacional recibirá en Barranquilla a Perú. Posteriormente, viajará a Buenos Aires para enfrentar a Argentina.

Rendimiento de Rafael Santos Borré, en la temporada: