Néstor Lorenzo y su confianza en la Selección:“Yo todavía veo un equipo firme y con bronca”

La Selección Colombia se prepara para un partido crucial contra Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras varias jornadas sin sumar de a tres, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca reencontrarse con la victoria en casa, con el apoyo de su afición.

Sin embargo, no contará con Davidson Sánchez, ya que la FIFA no le autorizó jugar debido al golpe en la cabeza que sufrió en el partido contra Brasil, a pesar de haber seguido todos los protocolos médicos. Esta es una baja sensible en la defensa, en un duelo que será complejo, pues Paraguay llega con la necesidad de sumar puntos y con Gustavo Alfaro en el banquillo, un entrenador que conoce bien a Colombia y ha sabido complicar a sus equipos en el pasado.

El reto será grande para la Tricolor, que enfrenta a una Paraguay renovada bajo la dirección de Alfaro. Colombia, que tuvo un buen rendimiento en la Copa América, busca retomar el nivel mostrado en ese torneo y corregir los errores recientes. Lorenzo ha insistido en mantener la idea de juego, pero también en ajustar detalles que han sido clave en los últimos resultados. El equipo confía en su trabajo y en el impulso de la hinchada barranquillera para salir adelante en este compromiso determinante.

Sobre el partido contra Paraguay:

Richard Ríos: Las indicaciones vienen siendo las mismas, dependiendo claramente del rival. Todos los equipos tienen distintas características. No se nos han venido dando los resultados, pero seguimos en el camino correcto. Es un momento difícil, pero sé que los resultados van a llegar.

Néstor Lorenzo: Cada partido es una historia distinta. Si bien venimos sin sumar, hay que ajustar algunos detalles. Pero vamos a seguir en el mismo camino y volveremos a la senda del triunfo.

Sobre la ausencia de Davidson Sánchez:

Néstor Lorenzo: Se han seguido todos los protocolos y la evolución clínica día a día. No hay novedades en cuanto a lesión, pero la FIFA no lo autorizó para jugar tras el golpe en la cabeza que sufrió contra Brasil.

Análisis del rival y la influencia de Gustavo Alfaro:

Richard Ríos: Sabemos que esta Paraguay es totalmente diferente a la que enfrentamos en la Copa América. Su entrenador llegó para aportar cosas nuevas. Tendremos que dar algo más en este partido y estamos dispuestos a pagar el precio para salir por la victoria.

🎥 "Representar nuestro país es un orgullo, vamos a dejar la vida en el campo" Richard Rios, volante Selección Colombia. #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/d5tP4GFiuB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2025

Sobre las derrotas recientes y cómo afrontarlas:

Néstor Lorenzo: No sumar en los últimos juegos enciende alarmas, pero afinamos y ultimamos detalles. No es lo mismo estar con un equipo 50 días juntos, como en la Copa América, a solo reunirnos para jugar. Hay cosas por corregir, pero la idea no ha cambiado. Queremos ser protagonistas y salir a sumar de a tres.

El apoyo de la hinchada y la importancia de jugar en Barranquilla:

Richard Ríos: Para nadie es un secreto que los resultados no se han dado de la mejor manera, pero siempre salimos a buscar el triunfo. Jugar en Barranquilla nos emociona mucho. Representar al país es un orgullo y con nuestra hinchada sentimos que tenemos otro jugador en la cancha.

Sobre la unión del grupo en momentos difíciles:

Richard Ríos: Entre nosotros siempre hemos hablado. Nos caracteriza ser más que un equipo, una familia. En cada partido conversamos mucho y sabemos lo que tenemos que hacer en este.

El aspecto mental y cómo manejar la presión:

Néstor Lorenzo: La parte mental es clave. Duramos casi dos años sin perder, pero ahora debemos enfocarnos en lo que hay que hacer, no en lo que pasó. Trataremos de corregir los errores y mirar hacia adelante.

🎥 "Debemos tener paciencia" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/hVOleVM82A — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2025

Posibles ajustes tácticos:

Néstor Lorenzo: No se trata solo de hacer cambios. Patear el tablero se hace cuando no hay respuestas en el grupo, y yo todavía veo un equipo firme y con bronca. Esa bronca la vamos a transformar en energía positiva junto a la afición en Barranquilla.

🎥 "Son cosas fortuitas, debemos corregir los errores" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/4WH3tgYfUH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2025

Cómo se le gana a Paraguay:

Richard Ríos: Volviendo a ser el equipo que éramos antes. Tenemos que ser nosotros mismos, trabajando en conjunto y sin perder nuestra esencia. Eso nos ha permitido ganarle a varios campeones del mundo. No somos superiores, pero con nuestro trabajo podemos competir.