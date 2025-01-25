Video: Rafael Santos Borré le dio la victoria al Inter de Porto Alegre con un doblete

Rafael Santos Borré se llevó todos los elogios en la victoria del Internacional de Porto Alegre 2-0 ante Juventude, en juego válido por la segunda fecha del Campeonato Gaucho. En el equipo visitante debutó Daniel Giraldo, exjugador de Millonarios.

Borré convirtió los dos goles de su equipo, sus primeras anotaciones en lo corrido del 2025. A los 45+9 minutos abrió el marcador con una ejecución desde el punto penalti, con un disparo al centro del arco defendido por Luiz Gustavo de Almeida Pinto, quien eligió su poste derecho.

El segundo tanto del juego y de la cuenta persona del delantero barranquillero llegó a los 65 minutos, una acción que comenzó el portero Anthoni con un saque largo con su mano izquierda para Alan Patrick, quien filtró un balón entre líneas para el goleador colombiano, aprovechando la salida del guardameta para definir de pierna derecha.

Este es el gol número 13 de Rafael Santos Borré desde su llegada a Internacional de Porto Alegre, con quien convirtió nueve tantos en el Brasileirao del año pasado y otros dos por la Copa Sudamericana del mismo año.

Presencia colombiano en Juventude

Por su parte, en el equipo visitante sumaron minutos sus dos colombianos. Emerson Batalla ingresó al campo a los 78 minutos, en el que fue su segundo compromiso con el club; mientras que Daniel Giraldo, exMillonarios, se estrenó, ingresando a los 46 minutos.