¿Qué significa cuando una persona evitar conflictos?: mire lo que dice la psicología

El conflicto hace parte de la condición humana. De acuerdo con el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, a estas situaciones diarias se les podría definir como, “al proceso psicológico interno de oposición de fuerzas” y que se ve en diferentes ámbitos como entre dos personas, con comunidades y grandes grupos de gente.

En ese sentido, hay elementos para considerar si una situación es conflictiva, según lo que explica esta misma fuente: los motivos que desencadenan el problema, las acciones que ponen de manifiesto que existe un conflicto y los actos que las personas harán para resolverlo.

No obstante, hay una parte de la población que prefiere no pelear, no dialogar y evitar una confrontación. Por eso, en este artículo, le explicamos por qué esto sucede según la psicología y cómo identificar este tipo de personalidad.

¿Por qué una persona evita la confrontación?

Se puede tener una variedad de motivos como la crianza, la personalidad o heridas de rechazo. Para encontrar los motivos reales para evitar pelear o problemas, hay que analizar de forma completa la historia de vida de la persona y las situaciones que enfrenta.

De acuerdo con la consulta psicológica Goya, una infancia con padres estrictos y autoritarios que reprendían a los niños de ese momento o problematizaban sus opiniones son personas que no quieren generar disgusto. Unido a esto, también están las heridas de rechazo en las que, cuando se expresan sus sentimientos, las personas se sienten castigadas o menospreciadas.

Otro motivo por el que se tiende a evitar el conflicto se puede ver en la personalidad. Pueden ser personas tranquilas, que no se enojan con facilidad y, por ello, no necesitan de discutir y prefieren otras formas para resolver las situaciones que no los hacen felices.

¿Qué tipo de personalidad evita el conflicto?

Hay arquetipos de personalidad que incluyen esta característica y no hay una que se centre en la evasión de los problemas. Sin embargo, sí hay patrones que logran identificar a una persona con este defecto:

No le gustan las situaciones sociales incómodas: si es una persona que no puede hablar cuando hay una discusión o que prefiere irse en momentos de silencios incómodos, puede ser una persona que no le guste dialogar sus problemas.

No comunica sus opiniones o sentimientos: como se mencionó antes, puede que haya experiencias pasadas que generaran un comportamiento en el que es mejor callar antes de crear problemas innecesarios.

Cede ante los deseos de los demás: a esto se le podría llamar una persona complaciente, que le cuesta determinar cuáles son sus necesidades sociales y prefieran las opiniones de otros para no sentirse mal consigo mismos.

Le cuesta establecer límites: está relacionado con el anterior punto, debido a que, al ser complacientes, no toman con seriedad escuchar lo que realmente quieren.

Padece de ansiedad social en diferentes niveles: la ansiedad se puede ver reflejada como huyen de conflictos personales y no conversar con otras personas que lo pongan en condiciones vulnerables. De hecho, una personalidad evasiva del conflicto intenta no salir o expandir su zona de comodidad.

Para mejorar este aspecto personal, es recomendado ir a un especialista de la salud mental y encontrar técnicas para cuestionar ciertas conductas que lo lleven a esta situación.