“Los celos no son tóxicos”: psicólogo de parejas explica el por qué

Los celos en una relación de pareja se caracterizan por ser una serie de pensamientos y comportamientos negativos que pueden dañar la relación. Estos sentimos pueden aparecer por miedo a perder el amor, la atención o el afecto de la persona amada. En otras ocasiones, se manifiesta en individuos que tienen baja autoestima o inseguridad en sí mismos.

En las personas que ha sido engañadas o traicionadas en el pasado, es más probable que experimente celos en sus relaciones futuras. Así como en las personas con apego ansioso son más propensas a ser dependientes y necesitadas en sus relaciones.

Recientemente, en redes sociales volvió a surgir el debate sobre si los celos son tóxicos o no, esto luego de que Nicolás Salcedo, psicólogo español experto en Inteligencia Emocional y Director de IDEM Psicólogos, diera una declaración controversial: “Repite conmigo, los celos no son tóxicos”.

A través de un video que se hizo viral y fue publicado en su cuenta de Instagram (nicolas_salcedo_psicologia), el experto cuestiona las creencias populares sobre esta emoción, asegurando que los celos son una respuesta natural y válida, comparable a la rabia, el miedo y la felicidad.

Según comentó el psicólogo, los celos son una reacción generada naturalmente por un estímulo que se percibe como una amenaza, convirtiéndose así en una emoción totalmente normal y humana.

¿Qué es lo malo de los celos?

Para el experto, “lo tóxico no son los celos en sí mismos, sino cómo actuamos al sentirlos”. Algunos ejemplos que dio Salcedo sobre la forma incorrecta de manifestarlos son: callando los celos, teniendo actitudes de reproche o de venganza para que el otro sienta lo mismo que la persona que tiene celos.

En cambio, comunicarlos a la pareja demuestra que la persona quiere llegar a uno solución juntos y quiere establecer un acuerdo para que eso no vuelva a pasar, “puede ser que sea que repasemos cuáles son nuestros límites, que miremos si hay heridas que no están sanadas, sea lo que sea eso significa que estoy viendo un futuro contigo y por eso quiero solucionarlo”.

Tal como manifestó el psicólogo, al final, la emoción no se puede controlar, lo cual es totalmente válido, pero las acciones sí son controlables y en ese caso, son responsabilidad de la persona.

“Si sientes celos, comunícaselos a tu pareja sin ningún tipo de problema. Si es una relación sana no tendrá inconveniente en solucionarlo contigo y si es tu pareja la que lo ha comunicado a ti, no le juzgues, no le invalides, no le critiques sino, acéptalos, y si no sabes cómo solucionarlos, pide ayuda”, indicó.

De acuerdo con lo dicho por el psicólogo de parejas, la falta de comunicación abierta y honesta en una relación puede crear un terreno fértil para los celos, lo que conllevaría dañar gravemente la confianza y la intimidad de la pareja.

Algunos consejos para superar estas situaciones: comunicación abierta manifestando siempre los sentimientos de una manera real, confianza, establecer límites saludables para la relación, autoestima, ayuda profesional.

Por último, el experto reiteró que si los celos son graves, intensos, recurrentes o causan problemas en la relación, es importante buscar ayuda profesional.