¿Qué significa mirar mucho el celular? Así afecta humor de las personas, según psicólogos

En la actualidad, el uso de teléfonos celulares ha alcanzado niveles increíbles, estos dispositivos son herramientas de comunicación y fuentes de información, entretenimiento y redes sociales. Sin embargo, la dependencia que se ha generado alrededor de ellos ha causado preocupaciones sobre su impacto en la salud mental de las personas. La relación entre el tiempo que se pasa mirando a las pantallas y el bienestar emocional es un tema que ha recibido la atención por parte de expertos en psicología.

Varios estudios han indicado que el uso excesivo de teléfonos celulares puede influir negativamente en el estado de ánimo de las personas. Este fenómeno ha sido analizado por psicólogos en diversas instituciones, quienes han encontrado correlaciones entre el tiempo de pantalla y síntomas de ansiedad y depresión.

Esto es lo que significa mirar constantemente el celular.

¿Qué dicen los psicólogos?

Según la psicóloga Jean Twenge, autora del libro iGen, el aumento del tiempo que los jóvenes pasan en las redes sociales y en sus teléfonos está vinculado a un incremento en los problemas de salud mental, especialmente en adolescentes. En su investigación, Twenge menciona que aquellos que pasan más de dos horas al día en sus dispositivos móviles tienen más probabilidades de reportar altos niveles de insatisfacción y depresión.

Los expertos señalan que mirar constantemente el celular puede alterar la manera en que las personas perciben sus vidas y sus interacciones sociales; la comparación constante con las vidas idealizadas que se muestran en las redes sociales puede llevar a sentimientos de inferioridad y tristeza. El psicólogo Cal Newport, en su libro “Deep Work”, también ha destacado cómo la distracción constante que provocan las notificaciones y las interacciones en línea podría dificultar la concentración y contribuir a un estado de ansiedad generalizado.

Esta problemática radica en cómo el uso excesivo del celular afecta directamente nuestro humor. Los estudios han mostrado que la dopamina, un neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer, se libera al recibir “me gusta” o interacciones en redes sociales.

No obstante, esta gratificación instantánea puede llevar a un ciclo de dependencia, donde la necesidad de atención y validación digital aumenta; cuando los usuarios no reciben la interacción esperada, pueden experimentar sentimientos de decepción y desánimo. Esta dinámica fue estudiada por la psicóloga Sherry Turkle, quien argumenta que la conexión a través de dispositivos digitales no reemplaza la interacción humana genuina, lo que puede dejar a las personas sintiéndose más solas y desconectadas.

Por otro lado, la falta de atención derivada del uso constante del celular, también puede contribuir a un estado emocional inestable. Al estar más centrados en lo que ocurre en la pantalla que en el entorno inmediato, se pierde la conexión con el presente. Ellen Hendriksen, en su trabajo publicado en la revista Psychology Today, resalta la importancia de practicar la atención plena para mantener una buena salud mental. Sugiere que reducir el tiempo en pantallas puede ayudar a las personas a reconectarse con sus emociones y mejorar su estado de ánimo.

En conclusión, mirar mucho el celular puede tener un impacto significativo en el humor de las personas, como lo han señalado varios psicólogos en sus investigaciones. El uso excesivo de estas tecnologías puede llevar a la ansiedad, la depresión y la insatisfacción con la vida.