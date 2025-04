La animalista Vivian Nieto pide acción de las autoridades por el hostigamiento que sufre hace 5 años

Chiquinquirá

La directora de la asociación Mi Mejor Amigo en Chiquinquirá, Vivian Nieto, denunció que desde el 2021 ha sido víctima de agresiones, amenazas, hostigamientos y denuncias falsas por parte de Pilar Forero.

El primer hecho denunciado por Vivian Nieto ocurrió en febrero del 2021. «Fue el primer ataque. Me golpeó en la cara. Tuve una semana de incapacidad. Yo denuncié ante la Fiscalía General de la Nación y no sucedió nada porque solo fue una semana», afirmó. Desde entonces, asegura que ha enfrentado una serie de agresiones que incluyen difamación, acoso digital, amenazas y falsas acusaciones. «Llevo nueve denuncias por injuria y calumnia, por falsa denuncia, por hostigamiento, por amenaza, y no ha pasado nada», dijo.

La directora de Mi Mejor Amigo también señaló que las publicaciones en su contra han derivado en situaciones que comprometen su seguridad personal. «Gracias a las publicaciones injuriosas y calumniosas que esa señora hace en redes sociales en mi contra, me han llegado mensajes bastante graves que me dan miedo», indicó.

Nieto aseguró que ha sido acusada falsamente de delitos graves como concierto para delinquir, intento de feminicidio e incluso pertenecer a grupos al margen de la ley. «Me acusa de pertenecer a grupos como Los Cancerberos o La Inmaculada del Valle del Cauca. Yo el Valle del Cauca lo conocí cuando fui conferencista en la COP16. Eso es muy grave para mi vida y para todo el liderazgo que llevo en Boyacá y Colombia».

Pese a las denuncias que ha interpuesto, afirma que su contraparte no asiste a las citaciones judiciales ni presenta pruebas. «Tiene más de 300 procesos en la Fiscalía, no solo míos, sino de cientos de víctimas. Yo siempre asisto a las citaciones, ella no, y cuando lleva documentos, son ilegibles. Obviamente no va a tener pruebas porque yo no soy ninguna delincuente».

En cuanto a la respuesta institucional, la directora explicó que la Defensoría del Pueblo ha estado pendiente de su caso, pero que la Unidad Nacional de Protección (UNP) clasificó su riesgo como ordinario. «Ya había empezado con la UNP un proceso de estudio de riesgo. Ellos decidieron que era ordinario, pero yo sí temo por mi vida».

Además, denunció que las acusaciones públicas más recientes incluyen una supuesta participación en un atentado contra una menor. «Publicó que yo fui copartícipe en un atentado en contra de la hija de ella de 10 años, y que me responsabiliza de lo que pueda pasarle, que tiene más de 13 correos electrónicos de amenazas de muerte y demás. Pero nunca presenta pruebas», afirmó.

Vivian también resaltó que ha recurrido a otras vías legales. «Le he puesto tres tutelas y las he perdido. Tengo todas las pruebas, incluso un video de la agresión física que sufrí», agregó.

Hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen con base en las denuncias presentadas y brinden garantías de seguridad ante la situación que enfrenta. «Espero que las autoridades se pronuncien, que empiecen a hacer algo, que muevan mis denuncias y que esa señora deje de hostigarme, de acosarme, de amenazarme, porque está dañando mi buen nombre. Yo no soy ninguna delincuente. Lo único que hago es salvar vidas de animalitos y proteger el ambiente». Reiteró que no volverá a cambiarse de domicilio y que seguirá con su labor en el departamento de Boyacá y en el resto del país.