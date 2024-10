Vivian Nieto, la boyacense referente de rescate y bienestar animal, estará en la COP16

Chiquinquirá

Caracol Radio habló con Vivian Nieto, la directora de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo que está ubicada en Chiquinquirá y que participará como conferencista en la COP16, el lunes 21 de octubre.

Para llegar a esta cumbre mundial, Vivian fue invitada por la Secretaría de Medio Ambiente del Valle para hablar de los temas que son de bienestar y protección animal, por ser un referente de bienestar animal en el país.

Esta asociación que lidera Vivian ya lleva varios años legalmente constituida pero tiene mucho más tiempo de rescatar animales: “ya hemos rescatado más de 6 mil, no solo en Boyacá sino en todo el país. Hacemos jornadas de esterilización gratuita, rescates diarios, tenemos el centro de bienestar más grande del departamento, de la región y uno de los más influyentes de Colombia. En nuestro Hogar Mi Mejor Amigo contamos con quirófano, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, las gateras para los gatitos que están infectados y sanos, tenemos las mejores instalaciones, y así es como nosotros cuidamos a los animalitos”, dijo la chiquinquireña de 37 años.

Su historia empezó hace 8 años, con un grupo de 4 personas que rescataba perritos, pero no tenían donde albergar tantos y estaban pagando mucho servicio de guardería, «hasta que un día me dije: “voy a tener mi organización, va a ser la más grande, vamos a salvar a miles y miles animalitos”, menos mal que me siguieron mis amigos y mi familia, y así nació la asociación».

La ponencia de Vivian Nieto en la COP16 se llama “Protección y bienestar animal en albergues y refugios”. Pretende enseñarle a los rescatistas, organizaciones, fundaciones y todo este entorno, cómo deben tener un buen refugio, cómo no convertirse en maltrato animal o en acumuladores, tener protocolos y todo lo que hacen a diario para que los animales estén bien, para que ellos tengan bienestar; también abordará las adopciones, esterilizaciones y la salubridad pública.

Y después de tantos años de estar con este refugio, Vivian es clara al decir que el principal obstáculo es la parte económica “porque nosotros nos gastamos más o menos $ 30-40 millones para el cuidado de los animalitos, entonces ha sido toda una tarea grande, lograr gestionar recursos. Por eso, tenemos la empresa Mi Mejor Amigo con la que hacemos sacos, pocillos, agendas, calendarios y una cantidad de productos, porque tenemos todas las máquinas para ayudas del sostenimiento”.

«También es muy difícil que las personas no adoptan con responsabilidad y por eso los procesos se han vuelto más largos, pero es para que ellos no regresen a la calle nunca más», Vivian Nieto, directora de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amiga —

Con esta conferencia, ella espera posicionar a Boyacá en todos los temas de protección y bienestar animal porque dice que hay un panorama muy grave en el departamento, porque aparte de la Costa, “nosotros también somos el infierno de los animalitos, entonces es mostrarle a todo el mundo que sí se pueden hacer las cosas con tenacidad, liderazgo, honestidad, transparencia y sobre todo por ellos y para ellos, que son los animalitos que no tienen voz pero que nosotros la tenemos por ellos”. Quiere que en la COP16 conozcan a Chiquinquirá, a Boyacá y a Colombia, y a las personas que cuidan y respetan a los animales.