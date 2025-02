Colombia llora tras la muerte de Ángel, símbolo de la lucha contra el maltrato animal en el país

Una triste noticia sucedió este martes 18 de febrero cuando la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, dio a conocer el fallecimiento de Ángel, un perrito que en 2021 había sobrevivido a un hombre en Boyacá que había despellejado el 80% de su piel, desde aquel momento, la fundación acogió al canino y lo cuidó hasta sus últimos ladridos.

La directora de la fundación, Vivian Nieto, conmovió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida a quien fue su gran amigo durante los últimos años:

“Ángel se acaba de ir, no hay palabras para agradecer por todos los animalitos que él rescató, en honor a Ángel la Ley debe ser una realidad. Se va de este mundo sin haber tenido justicia, con su agresor, sin pagar cárcel, se va de este mundo con mi corazón, me deja devastada, me deja sin él. Por Ángel llegaba a casa, solo a atenderlo, vivía en función de mi perrito, lo amé, lo amo, lo respeté, lo cuidé hasta más no poder. Era mi perrito lindo que me discutía por comida, el más consentido del universo, jamás le negaba algo, jamás. Tengo tanto dolor. Gracias perrito bello por la misión que tuviste en la vida, gracias, te voy a extrañar, te vas con mi corazón, siento morir“.

Así fue el caso de maltrato contra Ángel en 2021, ¿Hubo impunidad contra el agresor?

El 12 de octubre del año 2021, Ángel fue víctima de un brutal ataque por parte de un hombre en Saboyá, Boyacá, en aquel entonces, el canino fue encontrado con el 80% de su cuerpo despellejado, casi agonizando y en un estado de salud crítico.

La situación generó indignación luego de que los propietarios de Ángel acudieran a las autoridades para emitir la denuncia, sin embargo, en la inspección de Policía les informaron que al no haber pruebas, no era posible realizar la denuncia.

Gracias a decenas de donaciones de personas conmovidas por la situación, la fundación Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo logró recolectar los fondos suficientes para cubrir los gastos de su recuperación, este fue un proceso que tardó un tiempo considerable, pues el estado del perro era grave.

Aunque la fundación también interpuso la respectiva denuncia en contra del agresor, luego de años de la agresión, la directora afirmó que no hubo justicia, desde aquel momento, Ángel se convirtió en un símbolo contra el maltrato animal en el país. Desafortunadamente, el caso de Ángel terminó quedando en impunidad a pesar de haber identificado al agresor y contar con testigos.

En su momento, la senadora Andrea Padilla radicó un proyecto de ley llamado ‘Ley Ángel’, el cual tiene el objetivo de actualizar las disposiciones en materia de la protección y el bienestar animal, el proyecto tuvo un visto bueno en primera instancia y recibió la aprobación del Estado en el año 2024, la cual se volvió rígida a la hora de exponer sanciones en contra de los agresores de animales, el legado de Ángel seguirá vivo en el país y su historia seguirá ayudando a la protección de animales en Colombia.