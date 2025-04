Liga Colombiana: Dimayor confirma fecha y hora para 3 partidos aplazados ¿Quiénes y cuándo juegan?

Avanza el torneo de apertura de La Liga Colombiana 2025. Se han disputado 15 de las 20 fechas de la fase regular del campeonato y se van definiendo los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares y buscarán sumar el primer título de liga del año.

Hasta el momento, el líder en la tabla de posiciones es Junior de Barranquilla con 30 puntos, seguido de Atlético Nacional que es segundo con 28 unidades, y en el tercer lugar se encuentra Independiente Medellín con 27 puntos. El grupo de los ocho lo completa, Millonarios, América, Santa Fe, Tolima y Deportivo Cali.

A pesar de que la Liga se ha desarrollado sin mayores inconvenientes, son varios equipos los que han visto afectado su calendario y no han podido disputar algunas de las fechas, por lo que se encuentran con un partido menos que el resto de clubes. En las últimas horas, la Dimayor publicó la reprogramación de algunos de los juegos que se encontraban pospuestos.

Partidos reprogramados de la Liga Colombiana

Equipos como América de Cali, Santa Fe, Once Caldas y Millonarios son algunos de los que tienen partidos pendientes por disputar de fechas anteriores y la Dimayor publicó los nuevos horarios para tres de estos encuentros.

El primer partido que ya tiene fecha y hora definidas es entre Águilas Doradas y América de Cali, válido por la cuarta fecha de la Liga. El encuentro quedó programado para el próximo miércoles 30 de abril a las 6:00 p.m., en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, Antioquia.

Otro partido que fue reprogramado fue el de Envigado contra Once Caldas, por la fecha 11. El juego se disputará el próximo jueves 1 de mayo, a las 2:00 p.m., en el Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado.

Finalmente, se anunció el cambio de horario del partido entre Llaneros y Santa Fe, por la fecha 15, que se jugará el próximo miércoles 30 de abril, a partir de las 8:10 p.m., en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, en la ciudad de Villavicencio.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite confirmar los partidos aplazados correspondientes por las 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝟒, 𝟏𝟏 𝐲 𝟏𝟓 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025



👉 https://t.co/XHXwD1n4vo#LoDamosTodo pic.twitter.com/k2RTdUMhWN — DIMAYOR (@Dimayor) April 24, 2025

Por otro lado, aún no hay información sobre la posible fecha para el partido entre Millonarios y Deportivo Pereira, que fue pospuesto debido a que el Estadio El Campín no estaría disponible debido al concierto de System of a Down programado para el 24 de abril.

Partidos de la fecha 16 de la Liga Colombiana

Hace algunos días, la Dimayor confirmó la programación de la fecha 16 de la liga, que se disputará entre el sábado 26 y el martes 29 de abril, y que tendrá como uno de los partidos más atractivos el clásico del Valle del Cauca entre América y Deportivo Cali.

Sábado 26 de abril

2:00 p.m.: Envigado vs. Unión Magdalena.

4:10 p.m.: Alianza vs. Águilas Doradas.

6:20 p.m.: Deportes Tolima vs. La Equidad

8:30 p.m.: Deportivo Pereira vs. Junior.

Domingo 27 de abril

2:00 p.m.: Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó

4:10 p.m.: Fortaleza vs. Independiente Medellín

6:20 p.m.: América de Cali vs. Deportivo Cali

8:30 p.m.: Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Martes 29 de abril