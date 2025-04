OFICIAL | Décimo técnico que sale del fútbol colombiano: revelaron problemas de vestuario

En el miercoles 23 de abril, un nuevo entrenador fue cesado de su cargo. Este DT se convierte en el décimo entrenador en no continuar con su equipo.

Se trata de Águilas Doradas, equipo que confirmó la decisión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Problemas en el vestuario

“La pasada noche del 21 de abril, tras la derrota sufrida en la ciudad de Pasto, el entrenador Gustavo Florentín tomó decisiones contrarias a la unidad y los principios de grupo: no compartió la cena con la delegación, se ausentó del hotel sin justificación, y no acompañó al equipo en su retorno a la ciudad de Rionegro. Estas conductas, ajenas a los valores del club, no solo rompen con el liderazgo que se espera de un director técnico, sino que atentan contra la cohesión y el respeto que deben existir entre todos los miembros de la institución”, menciona el equipo en el comunicado.

Noticia en desarrollo...