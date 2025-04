Santa Fe: Jorge Bava critica al fútbol colombiano y explica por qué no puede usar a fondo la nómina

Independiente Santa Fe pasa por un complicado momento de transición. Luego de la destitución de Pablo Peirano y el breve interinato de Francisco López, el uruguayo Jorge Bava se hizo cargo del equipo, pero no ha logrado tener los mejores resultados.

En diálogo con El VBAR Caracol, Bava explicó cuáles son sus objetivos a corto plazo dentro de la institución capitalina y reveló cómo ha tomado el grupo su idea de juego. Asimismo, dio detalles sobre su relación con los jugadores, haciendo especial énfasis en la comunicación constante que mantiene con el capitán Hugo Rodallega.

“Hicimos un análisis cuando llegamos y vimos que el equipo tenía un trajín de partidos en muy poco tiempo, era impresionante. Se anexó eso con nuestra llegada y lo sufrimos. Tratamos de ser cautelosos en cuanto a los cambios de modelo y demás, porque podía jugarnos en contra. Creo que estos 10 días de trabajo nos vinieron muy bien, en alza y veo que lo han analizado bien”, sentenció el DT.

Por otro lado, el exfutbolista y ahora estratega aprovechó la charla para hacer una crítica al fútbol colombiano: “Uno se adapta a lo que tiene, pero sí me llama la atención es la cantidad de jugadores para completar la plantilla. En la mayoría de los lados venimos con 21 (en Colombia es 18)”.

“Aunque había un jugador al que yo veía bien en la semana, a la hora de conformar el plantel cuento con solo siete posibilidades, entonces uno opta por los jugadores que son más polifuncionales y pueden jugar en más de una posición, debido a que muchas veces no sabes cómo puede ser el desenlace de un partido y a qué puesto tengas que echarle mano”, complementó.

Declaraciones de Bava

Lo que busca en su equipo: “Quiero un Santa Fe más protagonista, que de repente las cosas se mantengan más en el tiempo. Ser protagonista con y sin pelota, porque hay que saber hacerlo. Hay cosas que promueve uno como entrenador o el equipo, y hay otras que promueve el rival. Tratamos entonces de saber leer los momentos, tener más momentos nuestros en los partidos, de más dominio”.

Su misión principal con el León: “Lo más urgente, por el momento que estamos viviendo, es volver a la senda de la victoria. Nos urge. Después está el cómo, a lo que le pongo mucha atención. Lo importante es mejorar en muchas fases del juego, mantener lo físico, la parte defensiva, las transiciones, el ataque. Vamos avanzando de a poco. Creo que vi en los tres partidos muchas cosas que quiero ver, aunque, soy sincero, fueron a cuenta gotas. Quiero un volumen mucho más grande y creo que llevará tiempo, pero tenemos que acomodarnos rápido porque asumimos un compromiso al no tener tiempo de trabajo y no puede ser excusa. Trataremos de explotar los jugadores al máximo para que sigan siendo competitivos y de a poco tengan nuestra impronta”.

Acoplamiento al FPC: “Cuando me tocó jugar y ahora como entrenador, uno aspira a ganar. En cuanto a las formas, son las que más nos acercan a lograrlo. Todos vamos a competir, aunque obviamente estamos en desventaja porque apeas llevamos tres semanas con el plantel, falta el conocimiento interno, el conocimiento de la Liga, pero no es excusa. Es una disputa de campeonato que de entrada se puede dar cualquier cosa”.

Relación con Hugo Rodallega: “Con Rodallega hay una comunicación muy fluida. En cuanto a los capitanes, no esperaba menos porque uno se informa antes de llegar a lugares y sabía de sus dotes como persona y de liderazgo. Nos ayuda mucho, hay honestidad. Uno trata de siempre estar presente con los jugadores, aunque especialmente con los grandes. Él ha asimilado lo que le decimos y hacemos. Nos sorprendió para bien su estado físico y estamos muy contentos con él”.

Presión de la hinchada: “Sí he sentido presión, pero lo normal, es decir dentro de los parámetros que uno se puede esperar al tener un rival muy importante dentro de una institución importante. Es lógico que el hincha quiera ganar y está bien que de repente esté inconforme cuando no gana o no juega bien. Los jugadores saben dónde están jugando, yo también sé dónde estoy dirigiendo, es un grande”.

Mejoría del FPC: “El fútbol colombiano ha mejorado. Pasa que uno como jugador lo ve divino porque uno disfruta, vives en una burbuja; sí le prestaba atención a algunas cosas, pero no lo suficiente. He visto la capacidad individual que tienen los jugadores, un potencial enorme. Y me gusta ver que el fútbol es cultura, pasión y cómo se refleja en el vivir de cada país, entonces quedé sorprendido cuando vine como jugador y ahora dirigiendo. Aprendo sobre todo porque es una idiosincrasia diferente a la de Uruguay. Ve un crecimiento en muchas liga de Sudamérica y Colombia no es la excepción, tienen jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo”.