Millonarios vs. Pereira: ¿Por qué no se jugará este partido de la jornada 15?

Este sábado 19 de abril iniciará la fecha 15 de la Liga Colombiana, donde Millonarios y Pereira no tendrán acción. Pues el juego que tenía como escenario el Estadio El Campín no se realizó y desde DIMAYOR fue aplazado para luego reprogramarlo.

Los dirigidos por David González, vienen de jugar el miercoles 16 de abril ante América de Cali en el Pascual Guerrero, donde no se hicieron daño y empataron 0-0. Por su lado, los Matecañas en el debut de Rafael Dudamel, ganaron 2-0 en su estadio frente a Deportivo Cali.

Millonarios se ubica segundo en la tabla con 27 puntos, por debajo de Nacional que es el líder con 28 unidades. En los últimos cinco juegos el Embajador registra tres victorias y dos empates. Pereira es decimotercero con 17 puntos.

¿Por qué se aplazó el juego?

El Estadio El Campín no estará disponible debido a un concierto, exactamente de una banda de Metal, System Of a Down. Su presentación será el próximo jueves 24 de abril, por lo cuál el organizador del evento necesita con antelación el escenario y así poder montar todo lo requerido para el show.

¿Cuándo se jugará?

Aun no hay fecha reprogramada para el compromiso, por lo cual Millonarios volverá a la acción hasta el domingo 27 de abril, cuando por la fecha 16 del campeonato se enfrente en el Estadio Américo Montanini vs. Bucaramanga. Teniendo en cuenta lo mencionado, los Azules tendrán 11 días de descanso previo a visitar la capital de Santander.

Finalmente, Deportivo Pereira recibirá en el Hernán Ramírez Villegas a Junior, duelo clave si quiere mantener la ilusión de poder clasificarse a los 8 mejores. Compromiso programado para el sábado 26 de abril y donde la pelota rodará a las 8:30 de la noche.

Programación completa de la fecha 15

Sábado 19 de abril || Equidad vs. América, 4:00 PM.

Sábado 19 de abril || Junior vs. Alianza FC, 6:10 PM.

Sábado 19 de abril || Medellín vs. Once Caldas 8:20 PM.

Domingo 20 de abril || Envigado vs. Tolima, 2:00 PM.

Domingo 20 de abril || Unión Magdalena vs. Bucaramanga, 4:10 PM.

Domingo 20 de abril || Cali vs. Nacional, 6:20 PM.

Domingo 20 de abril || Llaneros vs. Santa Fe, 8:20 PM.

Lunes 21 de abril || Boyacá Chicó vs. Fortaleza, 6:00 PM.

Lunes 21 de abril || Pasto vs. Águilas Doradas, 8:10 PM.

Por definir || Millonarios vs. Pereira.