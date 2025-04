Papa Francisco: legado, cambios en la Iglesia y cónclave

En Hora20 un programa mucha reflexión de por medio. El análisis a la importancia, el legado y la impronta del papado de Francisco. Una mirada a su paso como obispo de Roma, las transformaciones que dejó en la Iglesia y lo que le quedó haciendo falta. También lo que viene en adelante: el cónclave, los opcionados, la posibilidad de continuidad con las reformas o si nos enfrentaríamos a un retroceso. Al tiempo, el papel de la geopolítica y el papel del Papa, un actor fundamental en la política global.

Lo que dicen los panelistas

Isabel Corpas de Posada, doctora en Teología, autora de libros como “Dieciocho meditaciones del papa Francisco sobre la vejez”, dijo que al ver al papa en la Plaza de San Pedro el Domingo de Pascua, sintió que se cerraba un ciclo y enviaba un mensaje de aleluya, “un legado que estaba entregando sobre cómo entendió su tarea, su servicio en la Iglesia como papa”.

También resaltó la importancia del sínodo, que quiere decir camino y caminar juntos, “esa fue una propuesta principal del papa desde el primer día. Puso a la Iglesia en ese estado de caminar juntos que más adelante lo precisó, pero de tal manera que no era una reunión solo de obispos, se escuchó a la iglesia toda”. En esa medida, recordó que el papa Francisco le echó la culpa al clericalismo de los males, de la pederastia. Por último, dijo que los cambios vienen de la base.

Carolina Montero Orphanopoulos, doctora en Teología Moral y máster en Bioética por la Universidad Pontificia Comillas, es investigadora y docente de Ética cristiana de la Universidad Católica Silva Henríquez, resaltó que el papado de Francisco fue importante ante el impacto pastoral en el deseo de servir a los más pobres y de tener como eje de su pontificado la periferia, “Francisco era un cura pastoral, su alegría estaba en servir a los más pobres, pero no puedo dejar de decir el impacto que tuvo su forma de pensar. Era un hombre brillante que entregó nuevas posibilidades”.

También dijo que Francisco no cambio tanto a la Iglesia como se esperaba, sin embargo, resaltó que el cambio se debe dar en los católicos haciéndose cargo de vivir la religión como adulto. Por último, dijo que hay mucha especulación política sobre los candidatos, “es natural estar preocupados, pero en realidad quien quede hará lo que pueda hacer. El cambio de la Iglesia es tarea de todos nosotros”.

Padre Jorge Serrano, jesuita, sirvió en la Curia de Roma durante más de una década, filósofo y párroco en diferentes partes de Colombia, manifestó que fue un día de gloria y de mucha alegría, “el papa ayer se presentó en condiciones de fragilidad, hace el recorrido y hace lo que siempre hizo; nos quedó en la mente el recuerdo de cómo fue su servicio a la Iglesia”. Resaltó que la muerte de Francisco nos pone un reto, “hasta dónde todo lo que él tocó está echando raíz en nosotros: curas, obispos, que serán los que implementen estas cosas. Es tarea nuestra y de los laicos que han tomado más poder en la Iglesia”.

Sobre el cónclave, explicó que si bien es útil, esta práctica recibe su nombre debido a que los habitantes de una comunidad de Italia estaban cansados de que los cardenales no se pusieran de acuerdo porque cada uno tenía que hacer consultas y el proceso era muy demorado, además, los habitantes debían alimentar a los cardenales “el alcalde dijo que les cortaban la comida y seguían echando carreta, les ponen llave y no podían salir, pero enviaban mensajeros, les quitaron techo, era invierno y el frío les hizo resolver el problema en una semana”. Además, dijo que el cónclave es hecho por hombre carnales, “allá va a pasar lo que ha pasado siempre. El desafío no es qué van a hacer ellos, sino nosotros los bautizados, parte de los militantes que pasamos de agache, que protestamos y nos quedamos contra el gobierno”.

Padre Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana de Cali, filósofo y teólogo, manifestó que la muerte del papa Francisco deja un sentimiento paradójico, “hay tristeza por el fallecimiento del papa, pero también hay alegría por tenerlo como pastor de la Iglesia”. Comentó que tenerlo como papa ha sido una bendición muy grande, “entendió que la Iglesia se tenía que renovar a partir de las fuentes de la que surgió, eso fue lo que Francisco intentó hacer”.

Destacó que el papa era anticlerical en cierta medida, “es una mentalidad en la Iglesia en la que el mensaje de Cristo es prisionero del clero, creo que Francisco lo ha dicho textualmente, que él lucha por una iglesia que no sea clerical que sacerdotes no sean dueños de la misericordia. Francisco ha trabajado por la sinodalidad, que es el volver a una iglesia en la que todo pueblo de Dios es constitutivo de Iglesia y no en curas y monjas diciendo cómo se debe vivir la fe en la iglesia”.

Para Federico Arango, editor de opinión de El Tiempo, en términos clericales no hubo muchos cambios, “hubo cambios de mayor calado que otros, quisimos que fueran más profundos en términos de la férrea estructura de la curia romana que es difícil mover ese aparato de tantos siglos”. En esa medida, dijo que finalmente hay que tener claro que Francisco quería emular a Jesucristo en sus acciones y palabras, “que es a lo que debe propender un cristiano. En esa media que millones vieran en él su liderazgo y vieran una imagen que puede llevar a que el mundo tenga una renovada relación con Jesucristo”.