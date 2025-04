ATENCIÓN: El Vaticano confirmó la muerte del Papa Francisco a los 88 años

CIUDAD DEL VATICANO, 21/04/2025.- Imagen de archivo tomada el 20/04/2025 del papa Francisco mientras saluda a los asistentes durante la bendición Urbi et Orbi tras la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro Vaticano. El papa Francisco falleció este lunes a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, anunció en un vídeo mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel. EFE/ Angelo Carconi / ANGELO CARCONI ( EFE )

El papa Francisco murió a sus 88 años en la madrugada de este lunes 21 de abril, luego de después de presidir la bendición “Urbi et Orbi” en el Domingo de Pascua o de Resurrección como se conoce popularmente.

El líder de la iglesia católica falleció a las 7:35 a.m, hora de Roma, en su residencia de la Casa Santa Marta. La notifica fue confirmada a través un vídeo mensaje del camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, donde expresó su profundo pesar por la pérdida del Santo Padre que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica.

“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció.

¿De qué murió el papa Francisco?

El pontífice argentino sufrió una serie de dificultades con su salud a lo largo de su vida, incluida la extirpación de parte de uno de sus pulmones a los 21 años mientras se entraba para ser sacerdote en Argentina. También se sometió a una operación de colón en 2021.

La salud el papa Francisco fue motivo de preocupación en los últimos años a raíz de varios ingresos hospitalarios y una creciente dificultad para cumplir con su agenda. En marzo 2023, fue ingresado en este mismo hospital por una bronquitis aguda. Luego, fue readmitido en Gemelli en junio de este mismo año por controles de su salud y en febrero de 2024 ingresó nuevamente por “un resfriado”.

En múltiples ocasiones también se le vio con apoyo de bastón o en silla de ruedas como resultado del nervio ciático y problemas en sus rodillas. Franciso también sufrió caídas consideras, entre ellas una en la que se lesionó el antebrazo derecho en enero de este 2025. A pesar de esto último, continuó con su agenda normal, recibiendo a visitantes políticos y sociales.

Para el mes de febrero del presente año, Francisco sobrepasó diferentes quebrantos a causa de una bronquiectasias y bronquitis asmática, que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona. Ya en el último parte se indicó que el cuadro clínico del papa era delicado, lo que forzó una hospitalización más prolongada de lo previsto.

No obstante, luego de varias semanas en donde el mundo estuvo pendiente de su estado de salud, Bergoglio reapareció ante la luz pública antes de iniciar la Semana Santa y de hecho, presidió la bendición “Urbi et Orbi” el pasado Domingo de Resurrección, por esto la sorpresa a la noticia de su fallecimiento. Por el momento no se ha confirmado la causa de su deceso.

Es importante resaltar que el santo padre cumplió 12 años, un mes y 8 días como líder de la iglesia católica. Fue elegido pontífice en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar el cargo.