No todos los días tienen 24 horas, reconocidos científicos lo confirmaron; le contamos por qué

A lo largo de la historia, la concepción del tiempo en la Tierra que tienen muchas personas es que los días duran 24 horas y es algo que se ha dado por sentado desde hace años. Sin embargo, la certeza que se tiene sobre esto no es del todo segura, ya que realmente la duración de las jornadas en el planeta han cambiado con el tiempo.

Un estudio reciente, realizado pro científicos de la Universidad de Munich, en Alemania, ha confirmado una serie de hechos, en donde confirman que los días ya no duran 24 horas. A continuación le contamos sobre esto y si podría afectar a los seres humanos.

¿Por qué los días ya no duran 24 horas?

Lo primero que debe saber al respecto es que, por el momento, no se trata de que los días ya no duren 24 horas. Lo que dice el estudio que llevaron a cabo los científicos de la universidad alemana es que la rotación de la Tierra está cambiando, lo cual tendría consecuencias directas sobre la duración de los días.

Si algo es cierto es que no todos los días tienen 24 horas, debido a que los complejos análisis y mediciones presentados en la investigación, que también se remontan a millones de años atrás, confirman que el ritmo con el que el planeta gira sobre su propio eje, no ha sido siempre el mismo y aquí es donde viene lo interesante, porque las personas podrían pensar que los días se hacen más cortos, pero no es así, ya que llegará un punto en el que un día dure 25 horas.

No obstante, no debe preocuparse, puesto que aunque es seguro que sucederá, para que esto pase tienen que pasar algunos miles de años. Sin embargo, los científicos dejaron un mensaje e invitaron a las personas a reflexionar sobre los cambios que ha tenido el planeta a lo largo del tiempo.

Por su parte, la Universidad Técnica de Múnich, afirmó que un día podrá durar 25 horas dentro de un horizonte de tiempo de 200 millones de años.

Si hay días que no duran 24 horas ¿Cuánto demora la Tierra en girar?

Como ya se mencionó anteriormente, la concepción que se tiene es que un día dura 24 horas, pero ya se sabe que esto no es así y hay días que tienen un lapso diferente. De acuerdo con lo que explicaron los expertos, el día sideral (tiempo que tarda la Tierra en realizar una rotación completa con respecto a las estrellas fijas), tarda exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esta pequeña diferencia es la que permite que el día solar sí alcance las 24 horas.

Ahora bien, es importante recordar que la rotación de la Tierra no es uniforme y el planeta depende de varios factores que afectan la velocidad del giro, los cuales, por cierto, son completamente imperceptibles para los habitantes del planeta, pero que, a lo largo de la historia de su existencia se ha acumulado causando cambios en el calendario planetario.