Alejandro Gaviria: “el tema educativo en general está con una especie de inercia”

El ex ministro enfatizó que entidades como ICETEX han sido desatendidas, lo que perjudica las oportunidades de miles de estudiantes que aspiran a la educación superior. Además, insiste en que la falta de claridad en el panorama se acentúa por ser un año electoral.

“Yo creo que el tema educativo en general está con una especie de inercia hay una deriva, no ha pasado mucho con problemas puntuales. Uno es el ICETEX, donde básicamente hay casi un abandono de esa institución, presupuestalmente dejada de lado en medio de las prioridades del Gobierno”, destacó.

Estas declaraciones fueron entregadas en medio de un espacio académico realizado en la Universidad de Manizales, donde habló de los desafíos de la educación superior, una mirada desde el sector privado en el que asistió como panelista.

Insistió en que la educación no pasa por un buen camino y que los pocos resultados positivos que presenta se debe al esfuerzo de académicos que desde sus instituciones siguen aportando al sector.

“Hay un tema que quedó ahí olvidado también que fueron las pérdidas de aprendizaje después de la pandemia. Hay algunos avances inerciales que el país sigue teniendo en los temas de cobertura, hay comunidades académicas que trabajan todos los días y que también hay, que La cobertura de educación superior del país está por lados del 40%”, dijo Gaviria.

Resaltó además, que en el inicio del gobierno del actual Presidente, para ellos era importante la participación de universidades públicas y privadas, sin embargo, las cosas no fueron así, “el Gobierno tomó una decisión y es que las universidades privadas no podrían entrar en este juego, no van a hacer parte de esos planes de aumento en la cobertura y concentrarse en temas de infraestructura universitaria en la educación pública, que hay van poco atrasados, pero que no va a permitir que esa meta se cumpla y por eso es que esas dificultades de acceso para mucha gente que no puede entrar a la pública y no tiene recursos para ir a la privada”.

Aspiraciones políticas

Indicó que aún no ha definido su aspiración si es a la Presidencia de la República, nuevamente, o si sería cabeza de lista para aspirar al Senado de la República, frente a lo que indicó que “el panorama político es complicado, apenas está decantándose una proliferación de candidatos como no había tenido el país, quizás demasiados”, destacó Alejandro Gaviria.

“Es interesante, va a ser una campaña dura, llena de desinformación, también estos aparaticos, en el que usted me está haciendo la entrevista (celular) han transformado la política de mil maneras, pero ahí vamos”, indicó.

