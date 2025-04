“Nicolás fue quien sugirió registrar el Mercedes Benz a nombre de tercero”: abogado de Day Vásquez

En sus redes sociales, Day Vásquez, señaló que fue Nicolás Petro quien sugirió registrar un vehículo Mercedes Benz a nombre de un tercero, como reacción a los señalamientos en su contra de ser la dueña oculta del vehículo lujoso.

Vásquez adjuntó una fotografía con el que buscaría demostrar la solicitud que el exdiputado del Atlántico le hizo cuando eran parejas para registrar como propietario a un tercero, finalmente con a nombre de una amiga para la época de los hechos, identificada como Blanca Zuleta.

¿Qué dijo la defensa de Day Vásquez?

Mas detalles fueron entregados en conversación con Caracol Radio por el abogado Alait Freja, quien representa a Day Vásquez.

Según él, Zuleta “prestó su nombre de manera voluntaria y no hubo coacción en la entrega del vehículo. Nicolás Petro fue quien sugirió registrar el vehículo a nombre de Blanca”.

Aseguró que existen documentos notariales que corroboran la entrega voluntaria del vehículo, y se ha presentado evidencia a la Fiscalía sobre la transacción.

“Ella (Blanca Zuleta) explicó a la Fiscalía que este vehículo no es mío, solamente hice un favor. Ahí entonces el fiscal de turno le dijo, si no es suyo, entonces entréguelo. Y así efectivamente ella me contactó para la entrega del vehículo y yo le recibí el vehículo de manera voluntaria, clara, asesorada con un abogado que ella tenía”, indicó el abogado.

Agregó que “también como en su momento ahí lo manifestó y lo demostró a través de conversaciones, que la iniciativa de colocar ese carro a nombre de una tercera persona fue de Nicolás, que inicialmente propusieron que estuvieran nombres familiares, pero por último se llegó que se colocara a nombre de la señora Blanca Zuleta”.

Tanto en el escrito de acusación contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, como en el principio de oportunidad concedido a Days Vásquez, la Fiscalía afirmó que, el hijo del presidente de la República compró un Mercedes Benz pagado en efectivo con dineros injustificados que no correspondían a su actividad económica y trató de ocultarlo.