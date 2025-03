Nicolás Petro habría lavado activos a través de empresas de energía y fundaciones: Fiscalía

Durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la fiscal Lucy Marcela Laborde dijo que el ente acusador y la Procuraduría apelaron la decisión del juzgado 13 de control de garantías de Barranquilla, el cual revocó la medida que le prohibía a Nicolás Petro salir de la ciudad.

Nueva audiencia decidirá revocatoria

En ese sentido, en abril habrá una nueva audiencia, donde se decidirá si continúa o no en pie la revocatoria.

“No estando de acuerdo con la decisión adoptada, toda vez que no se cumplieron los requisitos del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que no desaparecieron los requisitos del artículo 308 de esa norma procedimental, la Fiscalía y la Procuraduría, no estando de acuerdo con esa decisión, presentamos recurso de apelación, la cual correspondió al Juzgado 16, Penal del Circuito de la ciudad de Barranquilla, cuya decisión se adelantará el día 4 de abril de 2025 a las 2 de la tarde”, señaló la fiscal Labore.

La Fiscalía tiene entre sus pruebas un supuesto vínculo entre el Grupo de Energía Delta Limitada con Nicolás Petro.

La fiscal Laborde aseguró que Petro habría utilizado esta empresa como fachada para cometer el delito de lavado de activos, donde habría “ejecutado actividades tendientes a dar apariencias de legalidad”.

“Resultan elementos de convicción que permiten constatar que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no tuvo vínculo alguno con dicha empresa, toda vez que de ella se desprende esa certificación del 29 de junio de 2023 y también la existencia de esa empresa conforme consta de la copia de la certificación de Cámara de Comercio del Grupo Energía Delta Limitada. La Fiscalía General de la Nación probará su teoría del caso en punto a demostrar que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos ejecutó actividades tendientes a dar apariencia de legalidad a los dineros que presuntamente fueron adquiridos en forma ilícita”, dijo Labore.

Laborde también pidió incorporar informes de la empresa de seguridad Lost Prevention, presuntamente, relacionada con el Clan Vega Daza, y a la cual indagan si Nicolás Petro estaba vinculado laboralmente.

“Nicolás Petro habría usado Fundación para cheques”

La representante del ente acusador también dijo que Petro habría utilizado el nombre de la Fundación Conciencia Social para expedir cheques a nombres de terceras personas y que hubo dinero en físico que fue entregado a Nicolás Petro.

“Cobradas por medio de cheques a nombre de otras personas. Esa cuenta corriente, su señoría, perteneciente a la Fundación Fucoso, serviría para la expedición o emisión mejor de cheques, los cuales fueran cobrados por personas y que, como lo demostrará la Fiscalía General de la Nación a través del juicio oral, esos dineros que eran cobrados por terceras personas también fueron objeto de entregas en dinero físico al señor Nicolás Fernando Petro Burgos y a la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro”, precisó.