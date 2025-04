Intensas lluvias en Cali dejan calles inundadas y afectación en la movilidad en algunos sectores

Las lluvias se presentaron en toda la ciudad y de una manera torrencial que saturó los drenajes provocando calles inundadas y desbordamiento de canales de aguas lluvias en algunos sectores.

El balance preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgo afirma que las lluvias comenzaron aproximadamente a las 3:30 a.m. con un aproximado de 70 mm.

Estos son los reportes iniciales por comuna:

Comuna 18: En el barrio Mario Correa, se presenta una vía afectada por inundación a causa de estancamiento en el sistema de alcantarillado.

Comuna 20: En el sector de San Francisco, se registran niveles altos en las quebradas Isabel Pérez y Aguarrus. Equipos en campo realizan recorridos de verificación.

Comuna 2: A las 5:08 a.m. no se reportan afectaciones. Aunque persiste la lluvia, los canales están respondiendo adecuadamente y no hay estancamientos.

En movilidad se han visto afectadas algunas rutas del transporte masivo MIO:

1. Sector de la terminal Cañaveralejo: se suspendió el servicio por el alto nivel de agua en las vías.

2. ⁠Se suspendió la ruta A35A por el desbordamiento del caño de Calimío norte.

3. ⁠Sector oriente: inundación en las calles 121 y 123, por lo cual las rutas A41A, A47 y T52 son desviadas.

4. La ⁠ruta P42 está afectada por inundación en el sector de la PTAR.

5. ⁠Varios semáforos fuera de servicio en la ciudad afectan la operación.

6. ⁠Se hace recaudo manual en la estación Estadio.

7. En el sector de Universidades, por temas de tráfico lento, se presentan demoras en la atención de las rutas alimentadoras.

Afectaciones en el sistema de acueducto

Desde Empresas Municipales de Cali reportaron la afectación en vías y canales “tenemos inundaciones en las vías en el sur de la ciudad, básicamente sobre la canal del 80, la 70 y el canal de la 50, pero se está atendiendo con el equipo de emergencias”, afirmó el gerente encargado de Acueducto Marco León Villegas.

En la avenida Ciudad de Cali reportaron alto nivel, pero controlado, entre tanto, el sistema de suministro de acueducto funciona con normalidad en todas las plantas.

En movilidad

Las inundaciones se han concentrado sobre el sector de la calle 10 hacia la zona sur donde la Secretaría de Movilidad hace presencia restableciendo la movilidad en la calle 10 con 43 donde se presentó inundación en todo ese corredor de la calle 10 entre 60 y 70.

“Tenemos una zona de desvío para la ciudadanía es la calle Novena, ya que hasta ahora no está saturada de vehículos (...) Tenemos también inundaciones leves en la parte de la calle 25 hacia la zona sur con 95 y con 98 en las calzadas lentas” aseguró Duvier Osse, coordinador de movilidad.

Se presentó la caída de árboles en la calle Primera con carrera 61 y en la carrera primera con calle 29 afectando la movilidad y desbordamiento a la altura de la avenida 2 Oeste con calle 2, cerca de Santa Teresita y el Zoológico.

“Tenemos algunos semáforos fuera de servicio, como la calle quinta con 27, la carrera primera con 34, avenida segunda norte con 44″, con el 100% de los agentes atendiendo los puntos de mayor atención a causa de las inundaciones, recalcó Duvier Osse.

En la vía a Cristo Rey se presentó delizamientos en tres puntos dejando la movilidad a un carril.

En la autopista Cali - Yumbo la inundación no ha dejado pasar a los motociclistas.